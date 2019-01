Felix Van de Maele van Collibra na de waardering van 1 miljard dollar: 'Het werk begint nu nog maar'

In 2012 moest Felix Van de Maele als CEO van Collibra met het mes op de keel een miljoen euro vinden om de commercialisering te kunnen starten van zijn software om data beter te beheren en te ontsluiten. 'Haal geld op wanneer je het niet nodig heb', is sindsdien zijn mantra. Dat geldt ook voor de nieuwe kapitaalronde van 100 miljoen dollar met als hoofdinvesteerder CapitalG, een zusterbedrijf van Google. Collibra is daarmee een unicorn geworden. Die term wordt in Silicon Valley gebruikt voor niet-beursgenoteerde bedrijven die meer dan een miljard dollar waard zijn. Collibra is het eerste Belgische bedrijf dat tot die exclusieve club behoort. "Een investering is nooit een doel op zich. Wat er daarna mee gebeurt, is veel belangrijker", zegt Felix Van de Maele, die voor het eerst uitgebreid praat sinds Collibra de status van een unicorn heeft. De jonge CEO komt uit Oostende maar woont nu in New York. Hij richtte het bedrijf samen met Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer, Damien Trog en Benny Verhaeghe op in 2008. "Natuurlijk hadden we bij de opstart niet verwacht dat we in redelijk korte tijd zo veel waard zouden zijn. We zijn er trots op, maar het werk begint nog maar."

...