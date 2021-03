In het pandemiejaar 2020 versterkt Collibra zijn management met enkele toppers van grote techbedrijven. Daarbovenop werft het softwarebedrijf dit jaar nog 250 mensen aan. Voor CEO en medeoprichter Felix Van de Maele is een beursgang nog altijd geen prioriteit. "We runnen het bedrijf heel professioneel, zodat een beursgang altijd een plausibele optie is."

De lockdown stak een jaar geleden een stokje voor de opening van Collibra's nieuwe hoofdkantoor in Tour & Taxis in Brussel. Het is nog een vraagteken wanneer de specialist in software voor databeheer zijn kantoor in gebruik kan nemen, maar één ding staat wel vast: er zullen veel nieuwe gezichten bij zijn en er zullen er nog meer bij komen. "We werven wereldwijd volop aan en willen dit jaar van 750 naar meer dan 1000 medewerkers gaan. We vinden niet snel genoeg goede mensen. Dat zet een rem op onze groei", zegt CEO Felix Van de Maele. In 2008 spraken hij en drie vrienden op een studentenkamer de taakverdeling af van wat nu met een waardering van 2,3 miljard dollar een van de meest waardevolle jonge techbedrijven in België is. Die waardering werd in april 2020, in volle coronacrisis, op het bedrijf geplakt na een kapitaalverhoging van 112,5 miljoen dollar. Anders dan andere beloftevolle techbedrijven kon Collibra vrij comfortabel de coronacrisis ondergaan. Het deed zelfs een kleine overname en versterkte zijn management met toppers van onder meer Google en Dropbox. "Ook voor ons is het een zwaar jaar geweest", zegt Van de Maele. De dertiger, afkomstig van Oostende, woont al bijna zes jaar in New York, waar het commerciële hoofdkantoor van het bedrijf is. gevestigd "De medewerkers en ik missen al een jaar onze familie, vrienden en collega's. Ik klaag niet over dat telewerken, andere mensen hebben het veel lastiger. Voor het bedrijf was de eerste lockdown in de lente het zwaarst. Toen was er veel onzekerheid of bedrijven nog zouden investeren. Maar met de nieuwe lockdowns in het najaar zagen we dat bedrijven zich hebben aangepast en dat ze weer meer investeren in hun digitale transformatie. Ik ben er heel trots op dat het team 2020 zo sterk heeft afgesloten. Het voorbije jaar investeerden IT-bedrijven vooral in beveiliging en clouddiensten als reactie op het verplichte telewerk en de lockdowns en iets minder in data-analyse. Maar analistenrapporten voorspellen dat die prioriteiten weer van plaats wisselen. We zien dat al in onze cijfers. 2021 kondigt zich aan als een heel goed jaar. Het is nog maar pas begonnen." De omzet van Collibra is een goed bewaard geheim. Van de Maele wil enkel kwijt dat die eind 2019 voorbij de grens van 100 miljoen dollar is gegaan. In de wereld van de SaaS-bedrijven ( software-as-a-service of onlinesoftware met een abonnementsformule) geldt dat als een mijlpaal. Daarmee heeft het bedrijf voldoende commercieel potentieel om te worden overgenomen of naar de beurs te gaan. Collibra wordt al enkele jaren getipt als een van de weinige Belgische techbeloftes die de sprong naar de beurs kunnen wagen. "Ik moet al jaren hetzelfde antwoord geven", glimlacht Van de Maele. "Het is nu geen prioriteit. We hebben vanaf het begin de ambitie gehad een groot en onafhankelijk softwarebedrijf te bouwen. De markt en onze positie daarin zijn groot genoeg. We runnen het bedrijf heel professioneel, zodat een beursgang altijd een plausibele optie is." Vanaf het begin focust Collibra op data. Pas na enkele jaren zoeken kwam de start-up uit op een killer feature voor de software: het garanderen van de betrouwbaarheid en het correcte gebruik van data. Collibra werd het juiste product op het juiste moment. Banken werden na de financiële crisis van 2008-2009 verplicht om onder meer de juistheid van hun data te garanderen en nieuwe bankschandalen te vermijden. "Het voelt nog altijd surreëel aan dat we als Brussels bedrijfje toen de grootste banken ter wereld konden laten tekenen. We hebben in de nasleep van de financiële crisis met die eerste mooie referenties de basis kunnen leggen om tot een volwaardig cloudplatform uit te groeien dat in alle sectoren kan worden gebruikt." "Databeheer is nog altijd de kern van ons product", zegt Van de Maele. "Voor elke organisatie geldt dat ze eerst zeker moet zijn of haar data betrouwbaar zijn. De volgende stap is zorgen dat ondernemingen makkelijker, maar op een correcte manier aan de juiste data kunnen raken. We omschrijven dat deel van onze software vaak als een interne Amazon, waar je kunt shoppen naar data. Grote bedrijven verdrinken meestal in gigantische hoeveelheden data en verliezen gemakkelijk het overzicht over waar de data zitten en wie er toegang toe heeft. Onze software helpt dat te automatiseren en in regels te gieten, zodat ze in orde zijn met de GDPR (de Europese privacyregels, nvdr) en andere regelgeving om gevoelige data te beschermen." Toen Collibra zich op de niche van het databeheer richtte, was er nog weinig concurrentie. "Zowat alle grote bedrijven zien nu in dat betrouwbare data en het naleven van de GDPR van strategisch belang zijn en investeren in een beter beheer van hun data. Onze markt wordt daardoor iets meer matuur. Onlangs heeft Microsoft een vergelijkbaar product gelanceerd, maar ik geloof nog altijd dat wij onze markt op de beste manier aanpakken en in staat zijn ons aan te passen." "Commercieel behouden we onze focus op heel grote bedrijven met een omzet van 1 miljard dollar of meer", legt Van de Maele uit. "Tifenn Dano Kwan, onze nieuwe chief marketing officer, komt over van bij Dropbox. Ze komt uit Frankrijk en werkte voordien onder meer voor een dochter van SAP (de Duitse softwarereus, nvdr). Ze heeft veel ervaring met grote klanten en kent zowel de Europese als de Amerikaanse markt goed. Dat blijven onze belangrijkste markten. Zij is niet de enige versterking. We hebben mensen kunnen aanwerven met een verleden bij topbedrijven zoals Google, VMware en Alteryx." "Collibra is een nieuw hoofdstuk begonnen. Voordat we een omzet van 100 miljoen dollar hadden bereikt, moesten we ons voortdurend bewijzen. Dat is achter de rug. Nu ligt de focus meer op de structuur en de standaardisering van processen om snel te kunnen blijven groeien. Daarvoor hebben we mensen nodig die ervaring hebben in het uitbouwen van grotere teams. Ik kan me voorstellen dat sommige vroege medewerkers de opstartfase spannender vinden dan de groeifase waarin we nu zitten. Een van hen, Maarten Masschelein, is met Soda een eigen bedrijf gestart. Ik vind het goed dat mensen zelf iets willen proberen. Ik supporter voor hen dat ze kunnen doorbreken zoals wij en Showpad. Er is in België genoeg kennis om met succes een techbedrijf te starten, maar nog te weinig om een internationale speler van 500 of 2000 medewerkers uit te bouwen. Ik hoop dat we met Collibra ons steentje kunnen bijdragen om meer mensen die ervaring te geven."