Felix Van de Maele, CEO van Collibra, is de zevende genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Felix Van de Maele

Hebt u uw strategie moeten aanpassen door corona?

FELIX VAN DE MAELE. "We zouden dit jaar meer inzetten op Azië, maar voorlopig focussen we op onze kernmarkten Amerika, Europa en het Midden-Oosten. Daar is nog genoeg potentieel. De groei van meer dan 80 procent van vorig jaar halen we niet, nu grote delen van de economie onder druk staan. De financiële sector is nog altijd onze grootste markt, maar we hebben nu klanten in de meest uiteenlopende sectoren. Onderhandelingen met grote bedrijven kunnen lang duren en er zijn normaal veel fysieke vergaderingen nodig. Nu kan dat niet, maar bedrijven hebben zich vlot aangepast. Ik verwacht geen al te grote impact."

Het aanbod van Collibra dijt uit als een olievlek. Waarom?

VAN DE MAELE. "Om ons marktpotentieel te verhogen. Maar er zit nog altijd een duidelijke focus en filosofie achter. Je kunt die vergelijken met Microsoft Office, waarvan de programma's elkaar versterken. Al onze klanten hebben dezelfde problemen. Ze hebben de beste data nodig om de juiste beslissingen te nemen, maar dat is heel complex. Collibra kon zich snel positioneren als software voor databeheer, maar dat is slechts één onderdeel van hoe bedrijven gegevens moeten managen. Daarom hebben we ons aanbod sterk uitgebreid. We willen de lijm zijn die alle dataprocessen samenbrengt."

Welke lessen trekt uit dit jaar?

VAN DE MAELE. "We kunnen terugvallen op een goede bedrijfscultuur. Dat is niet vanzelfsprekend voor een bedrijf dat er elk jaar anders uitziet. Het is belangrijk dat je mensen vertrouwen geeft en goed blijft communiceren. Tijdens de lockdown hebben we vaste momenten gekozen voor virtuele vergaderingen, waar onze medewerkers kunnen vertellen wat er bij hen leeft. Die voorspelbaarheid is belangrijk. Ik kan niet meer overal rechtstreeks een impact hebben, daarvoor is het team te groot. Je moet je goed omringen. Een CEO moet voor hefboomeffecten zorgen."

Wat doet het bedrijf?

Collibra brak door met software voor de controle op de kwaliteit en het correcte gebruik van data in bedrijven. Nu is het een softwareplatform waarmee bedrijven hun data beter kunnen beheren en analyseren. De klanten, grote multinationals, nemen de software af via een abonnementsformule.

Het markantste feit van het afgelopen jaar

"Je kunt niet om covid-19 heen", zegt Felix Van de Maele. "Ook Collibra voelt de impact, we hadden een ander jaar voor ogen. Zo hebben we ons nieuwe Brusselse kantoor nog niet in gebruik kunnen nemen. De kapitaalronde van april is een mooie mijlpaal en geeft ons vertrouwen om in deze onzekere tijden voort te werken. De sterkste bedrijven komen hier beter uit en we doen er alles aan om in die kopgroep te blijven."

De belangrijkste uitdaging

"Blijven focussen op de uitvoering van onze plannen. De coronacrisis maakt het allemaal wat ingewikkelder, maar creëert ook veel nieuwe kansen. Bedrijven zien nog meer de noodzaak in om met de juiste data goede beslissingen te nemen. Tegelijk wordt de cloudsector matuurder. Denk maar aan de succesvolle beursgang van Snowflake (gespecialiseerd in dataopslag, nvdr). We moeten ervoor zorgen dat Collibra als een leider in zijn segment gezien blijft worden."

Vandaar de keuze

Collibra blijft zich manifesteren als het meest beloftevolle Belgische softwarebedrijf. Het draait een omzet van meer dan 100 miljoen dollar. Na een nieuwe kapitaalronde van 112,5 miljoen dollar, op zich al een prestatie in coronatijden, wordt het gewaardeerd op 2,3 miljard dollar. Dat is een verdubbeling in een jaar. Naast een mooie klantenportefeuille, met de allergrootste bedrijven ter wereld, heeft het bedrijf gereputeerde investeerders aangetrokken, waaronder ICONIQ Capital, Capital G (Google) en Battery Ventures.

CV - Geboren in 1984 - Studie computerwetenschappen aan de VUB - 2006: master software-engineering aan de Ecole des Mines in Nantes, begint als deeltijds onderzoeker aan de VUB - 2007: MBA aan de Vlerick Business School in Gent - 2008: richtte met collega-onderzoekers Stijn Christiaens, Pieter De Leenheer en Damien Trog Collibra op - Omzet 2019: meer dan 100 miljoen dollar - Bedrijfswinst: niet vrijgegeven - Werknemers: 650

