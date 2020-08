De Belgische verzekeraar Federale Verzekering neemt een deel van de activiteiten van BDM over. Veertig van de zestig personeelsleden van de onderschrijvingsagent uit Antwerpen stappen mee over en er vallen geen ontslagen. Dat maken beide partijen maandag bekend.

Federale Verzekering heeft een overeenkomst om de onderschrijversactiviteiten van BDM over te nemen, met uitzondering van de marineverzekeringen. Het gaat om BOAR-verzekeringen (brand, ongevallen en allerlei risico's) en polissen voor pleziervaart voor in België gelegen risico's. De twee ondernemingen brengen een alternatief voor het standaardaanbod van grote maatschappijen, met Federale Verzekering als enige aandeelhouder.

De verkopende partij is de Amerikaanse The Navigators Group. 'Die verzekeringsgroep die deel uitmaakt van The Hartford wil zich niet langer toeleggen op de continentale, Europese markt', zegt Jos Gielen, CEO van BDM. Voor de eindklanten en de verzekeringsmakelaars verandert niets. BDM blijft operationeel onafhankelijk en behoudt de naam.

Tewerkstelling

Het personeel van BDM is maandag ingelicht. De tewerkstelling blijft behouden. Bij het bedrijf in Antwerpen werken zestig mensen. 'Veertig van hen worden overgenomen in het vierde kwartaal van het jaar. Zij blijven in Antwerpen werken. De twintig anderen komen in verschillende entiteiten terecht, onder meer in Zürich. Er valt geen enkel ontslag', stelt Gielen.

Federale Verzekering met hoofdzetel in Brussel gaat voor de knowhow van BDM, de technische verzekeringen voor B2B en nicheproducten die complementair zijn aan het eigen aanbod. 'De overname houdt een omzetstijging van 35 miljoen euro op jaarbasis in', zegt CEO Tom Meeus. De goedkeuring van de overname door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) is gepland voor dit najaar. Er wordt geen overnameprijs bekendgemaakt.

