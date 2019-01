Farmareuzen stellen toekomst veilig via overnames biotechbedrijfjes

Bristol-Mysers Squibb bood 74 miljard dollar voor zijn sectorgenoot. Een van de betrokkenen bij de deal noemde het samengaan als het ineenklikken van twee legoblokjes. Zo goed zou de match tussen beide bedrijven zijn. Volgens Giovanni Caforio, de CEO van Bristol-Myers Squibb (BMS), zocht zijn bedrijf in september toenadering tot Celgene, nadat beide bedrijven eerder al hadden gepraat over hoe ze konden samenwerken "omdat onze business zo complementair is". BMS staat sterk in de behandeling van tumoren, terwijl Celgene gespecialiseerd is in medicijnen voor bloedkankers. Mark Alles, de CEO van Celgene, benadrukt dat de twee nu "hun wetenschappelijke mogelijkheden kunnen uitbouwen op een manier die zonder de deal niet mogelijk was geweest".

