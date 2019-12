De Franse farmagigant Sanofi neemt het Amerikaanse biotechbedrijf Synthorx over voor 2,5 miljard dollar (2,26 miljard euro). Met de deal versterkt Sanofi zich onder meer op het gebied van kankerbestrijding.

Sanofi telt 68 dollar neer per aandeel Synthorx. Dat is bijna drie keer zoveel als het aandeel van de onderneming uit Californië vrijdag waard was bij de sluiting van de beurs (25,03 dollar). Synthorx concentreert zich naar eigen zeggen op het verlengen en verbeteren van de levens van mensen die kampen met kanker en auto-immuunziektes.

De overname onderstreept dat Sanofi prioriteit geeft aan het uitbreiden van zijn portfolio van behandelingen in snelgroeiende domeinen als kanker. Dinsdag legt Paul Hudson, die sinds september CEO is, zijn plannen voor het bedrijf op tafel.