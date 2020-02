Bij farmabedrijf GSK zijn tot 720 banen bedreigd in ons land door een transformatieplan, kondigt GSK Vaccines woensdag aan tijdens een bijzondere ondernemingsraad.

GSK is de grootste private werkgever van Wallonië. Er sneuvelen banen bij GSK Vaccines, de afdeling die vaccinaties maakt met hoofdzetel in België. Waver is bijvoorbeeld de grootste vaccinatieproductiesite ter wereld, aldus het bedrijf. Er zijn ook sites in Rixensart (onderzoek en ontwikkeling), eveneens in Waals-Brabant, en in Gembloux in de provincie Namen.

Verscheidene afdelingen van GSK Vaccines zijn betrokken bij de ontslagronde, zoals onder meer O&O en productie, maar ook de kwaliteitsactiviteiten en internationale ondersteunende functies.

'Dit project zou een impact hebben op maximaal 720 mensen bij GSK Vaccines in België, van wie een meerderheid van kaderleden. Bijkomend zouden 215 tijdelijke contracten mogelijks niet vernieuwd worden', klinkt het in een persbericht.

De ontslagronde komt er nu het bedrijf de productie meer wil automatiseren, ook om de productiecapaciteit te verhogen. GSK meldt dat het de komende jaren de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling zal verhogen en het op de markt brengen van nieuwe vaccins zal versnellen. Er is sprake van een investering van 500 miljoen euro in de Belgische infrastructuur de komende drie jaar. Daarbij meldt GSK ook een 'gemeenschappelijke benadering van O&O voor de divisies Farma en Vaccins'.

GSK Vaccines is een van de drie afdelingen van het Britse bedrijf, naast Pharma en Consumer Healthcare. Met het transformatieplan - een tweejarenplan - wil GSK zich opsplitsen in twee afzonderlijke bedrijven: 'New GSK', een biofarmabedrijf, en een tweede bedrijf dat actief wordt rond consumentengezondheidszorg.

GSK is naar eigen zeggen het grootste farmabedrijf van het land met meer dan 9.000 medewerkers.

