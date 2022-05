De familie Saverys heeft in het zand gebeten tijdens de algemene vergadering van olietankerrederij Euronav. De drie bestuurders die de familie had voorgesteld (Ludovic Saverys, Patrick De Brabandere en Bjarte Boe), werden niet verkozen. Dat werd donderdag bevestigd door Euronav.

De algemene vergadering verlengde daarentegen wel het mandaat van Grace Skaugen en Anne-Hélène Monsellato. De Amerikaan Steven Smith, een voormalige bankier bij UBS en Credit Suisse, werd ook benoemd als nieuwe bestuurder.

Euronav wil sinds 7 april officieel fuseren met rivaal Frontline: een bedrijf waar de Noor John Fredriksen de plak zwaait. De familie Saverys, hoofdaandeelhouder (18,5 procent) bij Euronav, is tegen die fusie omdat men zich meer wil positioneren op waterstof, en weg van fossiele brandstoffen. Dat was tegen de zin van andere aandeelhouders. John Frederiksen bezit vandaag 12 procent van de Euronav-aandelen.

Extra bestuursmandaten in de wacht slepen om zo de fusie te kunnen blokkeren in de toekomst, zat er dus niet in voor de Saverysen. De familie kon als grootste aandeelhouder drie nieuwe niet-onafhankelijke bestuurders voorstellen, om zo meer macht te krijgen aan de top van het bedrijf. Met een meerderheid in de raad van bestuur hoopte de familie de fusieplannen naar de prullenbak te kunnen verwijzen.

Volgens Euronav is het resultaat van de algemene vergadering "een duidelijk signaal van een meerderheid van de aandeelhouders dat men voorstander is van een fusie met Frontline". De directie zegt uit te kijken naar het finaliseren van de details van die fusie. Om de fusie concreet te maken, is er wel nog een bijzondere algemene vergadering nodig. Een datum voor die vergadering is er nog niet.

Om een fusie met Frontline tegen te kunnen houden, zou de familie Saverys het belang in Euronav moeten opkrikken tot 25 procent. Het fusiebedrijf zou wereldwijd de grootste olietankerrederij worden.

