De familie Colruyt stapt mee in de plannen om een groene waterstoffabriek te bouwen in de haven van Terneuzen. Dat is dinsdag bekendgemaakt.

De investering gebeurt via Virya Energy: een bedrijf opgericht door de Colruyt-groep en Korys (de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt) waarin participaties in hernieuwbare energie worden samengebracht.

Virya Energy werkt voor de investering samen met VoltH2. Dat is een bedrijf van André Jurres, een Belgische ondernemer die al meerdere energiebedrijven startte. Hij richtte onder meer WattPlus op, het latere Essent Belgium.

VoltH2 en Virya willen een groene waterstoffabriek bouwen in het havengebied van de Vlaams-Nederlandse fusiehaven North Sea Port, meer bepaald in Terneuzen. Een langetermijn-concessiecontract met de haven voor een industrieel perceel van 30.000 vierkante meter is in voorbereiding.

Bedoeling is een elektrolyse-eenheid van 25 MW te bouwen, goed voor jaarlijks 3,6 miljoen kilogram groene watersof. Een eventuele verdubbeling of verdrievouding van de productie is mogelijk. De investering is voor de eerste fase begroot op 35 à 40 miljoen euro. Het gaat om een gezamenlijke ontwikkeling, in een 50/50-samenwerking.

Het is het tweede project voor Jurres in Zeeland. Hij werkt ook aan een waterstoffabiek in Vlissingen.

