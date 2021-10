Korys, het investeringsvehikel van de familie Colruyt, heeft een belang genomen in Santos Bikes. De Nederlandse fietsenbouwer mikt met de extra middelen op groei in het buitenland, klinkt het dinsdag in een persbericht.

Dankzij de deal krijgt Santos Bikes toegang tot de kennis en expertise van het netwerk van Korys, zegt Thomas De Kempeneer, investment director van Korys. Santos en Korys willen het bedrijf verder ontwikkelen en laten groeien. 'We merken dat de vraag vanuit het buitenland steeds meer toeneemt en zien heel veel groeipotentieel. Geografische expansie en verder uitbreiden van ons aanbod zullen met de komst van Korys dan ook alle aandacht krijgen', zegt oprichter en CEO Robbert Rutgrink in het persbericht.

Santos Bikes maakt allerhande types fietsen, op maat van de klant. Het bedrijf maakt ook 'patrol bikes' en levert die al ruim 15 jaar aan politiediensten. Rutgrink en investeerder en CFO Robert Vaneman blijven aan boord van het bedrijf.

Volgens Korys sluit de investering zeer goed aan bij de investeringsfilosofie, die focust op de consument die bewust met gezondheid in het milieu bezig is. De Belgische investeerder Think2Act stapt uit Santos, nu Korys een belang neemt. Verdere details geeft Korys niet.

Via de De Colruyt Group is de familie Colruyt al actief in fietsland. De beursgenoteerde retailgroep is sinds eind 2019 eigenaar van fietswinkelketen Bike Republic, het vroegere Fiets!. Voor Korys gaat het om de eerste participatie in een fietsenbouwer, verduidelijkt de investeerder.

