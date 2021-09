De familie Boone, de hoofdaandeelhouders van Lotus Bakeries, gaat minstens 55.000 aandelen van de koekjesfabrikant uit Lembeke verkopen. Op basis van de slotkoers van het aandeel maandag (5.610 euro), gaat het om een operatie van minstens 308 miljoen euro.

De familiale aandeelhouders - met CEO Jan Boone - zullen na de verkoop nog ongeveer 50 procent van de aandelen in handen houden, maar behouden wel nog meer dan 65 procent van de stemrechten. Ze willen ook in de toekomst een controlerend belang behouden, zeggen ze in een persbericht.

De minstens 55.000 aandelen zullen alleen aan institutionele investeerders aangeboden worden, dus niet aan particuliere beleggers. Er is een optie om tot 65.303 aandelen te gaan, wat zou overeenkomen met 8 procent van het huidige uitstaande kapitaal. Op basis van de slotkoers van maandag, zou het dan gaan om ruim 366 miljoen euro.

De aandelenverkoop sluit volgens de familiale aandeelhouders aan 'bij de ambitie van Lotus Bakeries om een meer diverse groep aandeelhouders aan te trekken', die ook meer 'de geografische reikwijdte van de activiteiten' weerspiegelt.

De familie Boone zal aan de operatie ook een aardige cent overhouden. Het aandeel Lotus Bakeries maakte het voorbije jaar een forse klim en piekte vorige week op 5.910 euro. Een jaar geleden noteerde het aan zowat 3.350 euro.

