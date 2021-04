De Nederlandse familie Blokker verkoopt winkelketen CASA aan de Nederlandse investeerder Globitas en aan het management, zo blijkt donderdag uit een persbericht.

Financiële details werden niet bekendgemaakt. De transactie heeft geen gevolgen voor het personeel van CASA, luidt het nog.

Blokker was meer dan 30 jaar de eigenaar van CASA. De nieuwe eigenaar Globitas wil 'blijven inzetten op verdere groei en op de uitbouw van de omnichannel-activiteiten', klinkt het.

CASA heeft 500 winkels en 3.200 personeelsleden in 8 landen, waaronder België. De keten is gespecialiseerd in interieur en decoratie. Het voorbije boekjaar werd afgesloten met winst, staat in het persbericht, zonder verdere details.

