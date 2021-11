'Facebook geen recht op een nog grotere positie in ons leven zolang het van schandaal naar schandaal hobbelt', stelt Trends-redacteur Stijn Fockedey.

De aanval is de beste verdediging. Dat is het handelsmerk van Facebook-oprichter Mark Zuckerberg. De nieuwe bedrijfsnaam Meta is meer dan een poging om het stilaan radioactieve merk Facebook te parkeren. Zuckerberg wil met zijn nieuwe product, het metaverse, een virtuele versie van ons dagelijkse leven maken. Het voortbestaan van het bedrijf hangt ervan af.

Zuckerberg heeft al vroeg beseft dat een cool en fris imago een belangrijke, maar niet noodzakelijke voorwaarde is om de macht in de sociale media te grijpen. Facebook moest nuttig en noodzakelijk zijn. Facebook en zijn zusterapps werden een primitieve digitale versie van ons sociale leven. Het metaverse wil daar een digitale ervaring van maken waar mensen volledig in ondergedompeld worden, met de hulp van virtuele realiteit.

Facebook neemt de vlucht vooruit.

De voordelen voor Facebook zijn duidelijk. Het verkoopt onze persoonsgegevens niet, maar in de eerste plaats onze aandacht aan adverteerders. Snel scrollen op een smartphone inruilen voor een cinema-achtige, virtuele ervaring biedt enorme kansen, los van nieuwe betalende opties. Dat is belangrijk, want Facebook verdient nu het gros van zijn bijna 115 miljard dollar omzet met relatief goedkope en niet altijd even performante advertenties.

De voordelen voor de gebruikers zijn allerminst duidelijk. Ten eerste heeft Facebook geen recht op een nog grotere positie in ons leven zolang het van schandaal naar schandaal hobbelt. Ten tweede is niemand de lessen van Windows vergeten. Microsoft had via het besturingssysteem veel te veel macht over de IT-sector en de rest van de economie. Niemand is er gebaat bij dat één onderneming de virtuele versie van ons dagelijkse leven kan controleren.

