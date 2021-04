Polestar, het elektrische dochtermerk van de Zweedse automaker Volvo, heeft voor het eerst geld opgehaald bij externe investeerders. Het gaat om een bedrag van 550 miljoen dollar.

De wereldwijde markt voor elektrische auto's groeit sterk. Niet alleen stijgt de interesse bij consumenten, maar ook de technologie erachter wordt steeds betaalbaarder, klinkt het in een persbericht. Dat heeft ertoe geleid dat externe investeerders interesse toonden in Polestar.

Met het opgehaalde geld, dat veelal kwam van Chinese investeerders, wil Polestar verder doorgroeien, maar ook de productontwikkeling versnellen en de technologische capaciteit uitbreiden. Ook I Cube Capital, onderdeel van het Zuid-Koreaanse conglomeraat SK en een reeks andere partijen hebben geïnvesteerd. Financiële details wil het bedrijf nog niet geven.

Polestar begon drie jaar geleden met de productie in China en bracht al twee elektrische modellen op de markt voor elektrische auto's. Een jaar geleden deed het bedrijf zijn intrede op de Belgische automarkt.

