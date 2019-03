Fabien Pinckaers (CEO Odoo): de Waalse Bill Gates

Fabien Pinckaers, de CEO en oprichter van Odoo, investeert 12 miljoen euro in een nieuwe vestiging op het wetenschapspark van de UCLouvain. Het doel: blijven groeien.

Dat Odoo een nieuw groot kantoor opent in Louvain-la-Neuve - een investering van 12 miljoen euro - moet voelen als thuiskomen voor Fabien Pinckaers. De Waals-Brabander studeerde burgerlijk ingenieur informatica aan de UCLouvain. In zijn studententijd was hij al een ervaren ondernemer. Op zijn dertiende verkocht hij zijn eerste zelf geschreven software aan een taxibedrijf en tijdens zijn studie had hij een e-commerceplatform. Hij en de medewerkers die hij in dienst had, vouwden tot honderd Linux- T-shirts per dag om ze te verzenden naar klanten.

...