Engie Electrabel heeft de ruim 2.000 directe werknemers van de kerncentrales in Doel en Tihange dinsdag een retentieplan voorgelegd. Het bedrijf wil met een premie voorkomen dat te veel mensen al voor de sluiting van de centrales vertrekken. Er komen ook werkzekerheidsgaranties.

Met de aanslepende onzekerheid over de toekomst van de kerncentrales dreigen werknemers vroegtijdig op te stappen. 'Nochtans hebben we, voor het garanderen van de nucleaire veiligheid, al onze medewerkers nodig', schrijft Electrabel-CEO Thierry Saegeman in een interne brief die De Tijd kon inkijken.

De uitbater van de kerncentrales engageert zich om ook na de geplande stopzetting van alle zeven kernreactoren de werkgelegenheid te garanderen tot eind 2027 voor personeel met een vast contract. Het gaat om de ruim 2.000 werknemers van de nucleaire activiteiten.

Voor de helft van dat personeel, dat eind dit jaar 45 jaar of ouder wordt, garandeert het bedrijf zelfs werkzekerheid tot het einde van hun loopbaan.

En wie van plan is om op te stappen, maar toch nog tot juli 2026 aan boord blijft, zou volgens het voorstel van de directie een retentiepremie krijgen die overeenkomt met een extra brutojaarloon.

Er is bovendien een budget van 18 miljoen euro uitgetrokken voor personeelsopleidingen. Voorwaarde voor de premie is dat de overheid de volledige en definitieve uitstap uit kernenergie tegen eind 2025 nog bevestigt.

