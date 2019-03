Expert Jan De Kerpel screent Belgische biotech: 'In de Belgische klei blijven is een recept voor rampspoed'

Het lijkt soms alsof de biotechbedrijven in ons land als paddenstoelen uit de grond schieten. Al wordt dat beeld mee gekleurd door het verrassend snel stijgende aantal buitenlandse spelers die hun weg vinden naar Euronext Brussel. Geen wonder dat weinigen er nog in slagen het overzicht te bewaren. Een van hen is de Oost-Vlaming Jan De Kerpel, die door de Financial Times drie keer werd uitgeroepen tot beste biotechanalist van Europa toen hij werkte voor KBC Securities. In 2016 vertrok De Kerpel bij KBC Securities om aan de slag te gaan bij het Nederlandse Kempen, waar hij het in kapitaalmarkttransacties, beursgangen en fusies en overnames gespecialiseerde corporatefinanceteam leidt. Kempen was vorig jaar als enige Europese bank betrokken bij de grote kapitaaloperaties van onze biotechkleppers argenx en Galapagos.

