Trends analyseerde samen met Trends Business Information, de financiële databank van onze uitgever Roularta, de balansen van bijna een half miljoen bedrijven voor het boekjaar 2021. Op basis daarvan kwamen we tot een lijst met de grootste vijftig betalers van vennootschapsbelasting.

Die oefening werd gemaakt voor het boekjaar 2021, dat niet noodzakelijk samenvalt met het kalenderjaar 2021.

De selectie gebeurde op basis van de enkelvoudige balansen van grote Belgische bedrijven of filialen van internationale groepen. Daarin wordt het bedrag aan vennootschapsbelasting vermeld dat die ondernemingen aan de Belgische staat hebben gestort.

Bekijk hieronder de top 50 bij de bedrijven en de top van banken en verzekeraars

Waarom droeg MasterCard op zijn eentje 344 miljoen euro af en waarom komen reuzen als AB Inbev en Solvay niet in de lijst voor? Lees het volledige artikel over dit exclusief onderzoek.

