Het parket van Luik heeft zaterdag bevestigd dat Luc Partoune, voormalig CEO van Liège Airport, donderdag tijdens een politieoperatie is opgepakt. De man is door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van ongeoorloofde beïnvloeding, corruptie en verduistering door een persoon met een openbare functie, zegt het parket.

Ook een andere man werd van zijn vrijheid beroofd. Het gaat om een werknemer van een bedrijf dat werd opgezet om gebouwen voor Alibaba te bouwen.

De vrijheidsberovingen kaderen in een onderzoek dat werd opgestart na een reeks audits die de nieuwe directie van Nethys heeft laten uitvoeren door bedrijfsrevisor Deloitte. De audit van de luchthaven van Luik, een van de dochterondernemingen van Nethys, heeft in februari 2021 verschillende ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht.

Het rapport legde verschillende anomalieën tussen 2017 en 2020 bloot. Er werden een veertigtal mogelijke inbreuken vastgesteld, met name rond de levensstijl en de uitgaven van de voormalige CEO van de luchthaven van Luik. De analisten van Deloitte wezen op de totale ondoorzichtigheid van overheidsopdrachten, het ontbreken van concurrentie, controversiële en dure consultancyopdrachten, fictieve jobs en gigantische interne onkostenrekeningen.

Partoune werd begin februari 2021 ontslagen als algemeen directeur van de luchthaven van Luik wegens ernstige fout.

Ook een andere man werd van zijn vrijheid beroofd. Het gaat om een werknemer van een bedrijf dat werd opgezet om gebouwen voor Alibaba te bouwen. De vrijheidsberovingen kaderen in een onderzoek dat werd opgestart na een reeks audits die de nieuwe directie van Nethys heeft laten uitvoeren door bedrijfsrevisor Deloitte. De audit van de luchthaven van Luik, een van de dochterondernemingen van Nethys, heeft in februari 2021 verschillende ernstige tekortkomingen aan het licht gebracht. Het rapport legde verschillende anomalieën tussen 2017 en 2020 bloot. Er werden een veertigtal mogelijke inbreuken vastgesteld, met name rond de levensstijl en de uitgaven van de voormalige CEO van de luchthaven van Luik. De analisten van Deloitte wezen op de totale ondoorzichtigheid van overheidsopdrachten, het ontbreken van concurrentie, controversiële en dure consultancyopdrachten, fictieve jobs en gigantische interne onkostenrekeningen. Partoune werd begin februari 2021 ontslagen als algemeen directeur van de luchthaven van Luik wegens ernstige fout.