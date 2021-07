Ex-postbaas Van Avermaet in staat van beschuldiging in VS

Jean-Paul Van Avermaet, ex-topman van Bpost, is door een Amerikaanse recht­bank in staat van beschuldiging gesteld. Dat schrijft De Standaard vrijdag. Van Avermaet moet voor een 'grand jury' verschijnen wegens verboden prijsafspraken in de beveiligingssector.

Jean-Paul Van Avermaet moest eerder dit jaar opstappen als de CEO van bpost.