Evergrande-aandeel zwaar onderuit na hervatting handel op de beurs in Hongkong

De aandelenkoers van de Chinese vastgoedreus Evergrande, dat in financieel zwaar weer verkeert, is donderdag met 12 procent gekelderd. Het was de eerste dag sinds de handel in de aandelen van het noodlijdende bedrijf was hervat, nadat die ruim drie weken stillag vanwege overnamegesprekken met Hopson Development. Die gesprekken zijn echter afgeketst.

Hoofdkantoor van de Chinese vastgoedreus Evergrande