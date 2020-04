De Belgische evenementensector verwacht een omzetverlies van 54 procent in 2020 ten opzichte van 2019. Dat blijkt uit een nationale bevraging van het expertisecentrum Publieke Impact van Karel de Grote Hogeschool.

Organisatoren schatten het verlies op 1,3 miljard euro, toeleveranciers verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) onderzoekt hoe de sector op langere termijn ondersteund kan worden.

Het expertisecentrum bevroeg 1.119 organisaties, of ruim een derde van alle organisaties die voor meer dan 50 procent van hun omzet betrokken zijn in de organisatie van evenementen. Negen organisaties op de tien denken in de huidige situatie niet langer dan zes maanden verder te kunnen zonder in serieuze financiële problemen te geraken. 65 procent van de organisaties dacht eind maart dat de huidige steunmaatregelen niet zouden volstaan.

Volgens hoofdonderzoekster Christine Merckx is de nood aan langdurige steunmaatregelen groot. 'Evenementen kunnen niet zomaar terug opgestart worden, en misschien al helemaal niet meer zoals voor de crisis het geval was. Het vergt maanden planning om weer op gang te raken en de eerste events te kunnen laten doorgaan.'

De onderzoekers van het expertisecentrum zijn bezorgd. 'Vandaag bestaan er nog heel wat onzekerheden. Wanneer zullen de maatregelen voor evenementen worden opgeheven? Zullen bezoekers gewoon zoals voordien evenementen bezoeken? Zullen we de huidige vorm van evenementen moeten herbekijken? Als expertisecentrum willen we de impact op lange termijn becijferen, inzichten formuleren en het debat aangaan.'

Minister Demir ziet in dat de sector op langere termijn ondersteuning zal nodig hebben. 'Zeker tijdens een crisis als deze is het belangrijk dat we als Vlaamse Regering perspectief geven op betere tijden. We maken daarom werk van een sterk, hoopgevend en wervend verhaal dat er mee voor zorgt dat de Vlamingen de crisis achter hen laten', luidt het.

Organisatoren schatten het verlies op 1,3 miljard euro, toeleveranciers verwachten meer dan 3,6 miljard euro te verliezen. Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) onderzoekt hoe de sector op langere termijn ondersteund kan worden.Het expertisecentrum bevroeg 1.119 organisaties, of ruim een derde van alle organisaties die voor meer dan 50 procent van hun omzet betrokken zijn in de organisatie van evenementen. Negen organisaties op de tien denken in de huidige situatie niet langer dan zes maanden verder te kunnen zonder in serieuze financiële problemen te geraken. 65 procent van de organisaties dacht eind maart dat de huidige steunmaatregelen niet zouden volstaan. Volgens hoofdonderzoekster Christine Merckx is de nood aan langdurige steunmaatregelen groot. 'Evenementen kunnen niet zomaar terug opgestart worden, en misschien al helemaal niet meer zoals voor de crisis het geval was. Het vergt maanden planning om weer op gang te raken en de eerste events te kunnen laten doorgaan.'De onderzoekers van het expertisecentrum zijn bezorgd. 'Vandaag bestaan er nog heel wat onzekerheden. Wanneer zullen de maatregelen voor evenementen worden opgeheven? Zullen bezoekers gewoon zoals voordien evenementen bezoeken? Zullen we de huidige vorm van evenementen moeten herbekijken? Als expertisecentrum willen we de impact op lange termijn becijferen, inzichten formuleren en het debat aangaan.'Minister Demir ziet in dat de sector op langere termijn ondersteuning zal nodig hebben. 'Zeker tijdens een crisis als deze is het belangrijk dat we als Vlaamse Regering perspectief geven op betere tijden. We maken daarom werk van een sterk, hoopgevend en wervend verhaal dat er mee voor zorgt dat de Vlamingen de crisis achter hen laten', luidt het.