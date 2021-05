De Eurozone gaat met twee opeenvolgende kwartalen van economische achteruitgang in recessie. Dat bevestigt een cijferupdate van het Europese statistiekbureau Eurostat voor het eerste kwartaal van dit jaar. De terugval is volgens economen te wijten aan de vele coronamaatregelen die wegen op de economische activiteit.

In de periode januari-maart kromp de economie van de landen van de eenheidsmunt met 0,6 procent ten opzichte van het slotkwartaal van 2020. In dat vierde kwartaal was er al sprake van 0,7 procent krimp. Omdat er twee kwartalen op rij sprake is van een economische krimp, kan gesproken worden van een recessie.

Ook de volledige Europese Unie ontsnapt er niet aan. In het openingskwartaal van 2021 is er een minus van 0,4 procent, terwijl in het vierde kwartaal van 2020 de economie al met 0,5 procent afgenomen was ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Dat België tegen de stroom in zwemt was reeds bekend. In het eerste kwartaal was er 0,6 procent groei. Ook Frankrijk tekent net als België groei op (+0,4 %) na een daling in het slotkwartaal. In de andere buurlanden is er wel een daling. De Duitse economie kromp met 1,7 procent en in Nederland is er zelfs sprake van een recessie na een krimp met 0,5 procent in het eerste kwartaal. Ook Italië is in recessie gegaan.

Eurostat gooit er dinsdag ook tewerkstellingscijfers tegenaan. De tewerkstelling daalde in het eerste kwartaal met 0,3 procent, zowel in de eurozone als in de hele EU, ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

