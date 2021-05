Na een krimp van 6,3 procent in 2020 wordt verwacht dat het Belgische bbp dit jaar toeneemt met 4,5 procent en in 2022 met 3,7 procent. Ook voor de andere landen van de eurozone breekt de economische lente aan. Dat blijkt woensdag uit de recente economische prognoses van de Europese Commissie.

Door de coronacrisis kreeg het Belgische bbp vorig jaar nog een klap van 6,3 procent te verwerken. De groei trekt vanaf dit jaar wel duidelijk opnieuw aan: +4,5 procent in 2021 en +3,7 procent in 2022. Dat is een pak beter dan waar de Commissie bij haar vorige prognose, in november 2020, vanuit ging. Toen voorspelde ze nog een groei van 3,9 procent in 2021 en 3,1 procent in 2022.

Het gezamenlijke tekort op het Belgische budget liep eind 2020 op tot 9,4 procent van het bruto binnenlands product. Verwacht wordt dat het tekort dit en volgend jaar zakt naar respectievelijk 7,6 en 4,9 procent. Ter vergelijking: het gezamenlijke tekort in de eurolanden bedroeg in 2020 7,2 procent en bedraagt dit en volgend jaar 8,0 en 3,8 procent.

De schuldgraad van ons land blijft, op basis van de huidige beleidsplannen, stabiel tijdens de komende jaren. Van 114,1 procent in 2020 gaat het naar 115,3 procent in 2021 en 115,5 procent in 2022. Vijf landen doen het op dat vlak nog slechter dan België: Griekenland (208,8 procent), Italië (159,8 procent), Portugal (127,2 procent), Spanje (119,6 procent) en Frankrijk (117,4 procent).

De werkloosheidsgraad in ons land bedroeg vorig jaar 5,6 procent. In 2021 bedraagt de werkloosheidsgraad in België volgens de Europese prognoses 6,7 procent en 6,5 procent in 2022.

Groei in de eurozone

Ook voor de volledige eurozone tekent zich een heropleving af, nadat in het vierde kwartaal van 2020 en het eerste kwartaal van 2021 het economisch herstel gefnuikt werd door een nieuwe coronagolf. De eurolanden zien hun gezamenlijke bbp dit jaar met 4,3 procent en volgend jaar met 4,4 groeien, verwacht de Commissie. Drie maanden geleden werd nog een groeiritme van 3,8 procent voorspeld, zowel in 2021 als in 2022.

De absolute uitblinker is Spanje. Daar kromp de economie vorig jaar nog met 10,8 procent, om dit jaar een groei van 5,9 procent te laten optekenen. Geen enkel Europees land doet beter. In onze buurlanden schommelt de groei dit jaar tussen de 2,3 proent (Nederland) en 5,7 procent (Frankrijk).

De Europese economieën wordt door de Commissie een sterk herstel toegeschreven dankzij de steeds snellere vaccinatiecampagnes en de opeenvolgende versoepelingen. Private consumptie, investeringen en een groeiende vraag naar Europese producten in andere delen van de wereld jagen de groei aan.

'De Europese economie kruipt stilaan onder de schaduw van covid-19 uit', zegt commissaris voor Economie Paolo Gentiloni. 'Overheidssteun was - en blijft - cruciaal om Europa's werknemers en bedrijven de storm te doen doorstaan. De stijging van tekorten en schulden die daar het gevolg van is, zou dit jaar zijn piek moeten bereiken, alvorens opnieuw te gaan zakken', klinkt het.

Europe's economic prospects are looking brighter.



The Spring 2021 Economic Forecast projects that the EU economy will expand by:



📈4.2% in 2021

📈4.4% in 2022



More here: https://t.co/czz0gGgxJU #ECforecast pic.twitter.com/m9Rluy9cuR — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 12, 2021

