De Europese Commissie onderneemt juridische stappen tegen het Brits-Zweedse farmabedrijf AstraZeneca omdat het niet snel genoeg vaccins levert. Dat meldt een Commissie-woordvoerder maandag.

De Europese Commissie spant een rechtszaak aan tegen AstraZeneca omdat het bedrijf de engagementen niet is nagekomen die in de aankoopovereenkomst met de Commissie vermeld staan. AstraZeneca heeft met andere woorden niet genoeg vaccins geleverd.

Er werd met het bedrijf onderhandeld over een oplossing voor de leveringstekorten, maar AstraZeneca is er volgens de Commissie niet in geslaagd een 'betrouwbare strategie' uit te werken. De Commissie stapt nu naar de rechtbank om snellere leveringen af te dwingen. Ze doet dat bovendien in naam van de 27 Europese lidstaten.

Our priority is to ensure #COVID19 vaccine deliveries take place to protect the health of 🇪🇺.



This is why @EU_Commission has decided jointly with all Member States to bring legal proceedings against #AstraZeneca.



Every vaccine dose counts. Every vaccine dose saves lives. — Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) April 26, 2021

'Wat belangrijk is voor ons, is een snelle levering van de dosissen waar de EU-burgers recht op hebben en die door het bedrijf beloofd zijn in het kader van de aankoopovereenkomst', klinkt het.

AstraZeneca heeft tot nu toe iets meer dan 30 miljoen dosissen geleverd van zijn coronavaccin, terwijl dat er ruim 100 miljoen hadden moeten zijn. Tegen het einde van het tweede kwartaal van dit jaar wil het bedrijf 100 miljoen vaccins geleverd hebben, aanzienlijk minder dan de 300 miljoen waar het zich contractueel toe verbonden heeft. Een optie om daarbovenop nog eens 100 miljoen dosissen extra aan te kopen, werd door de Commissie niet gelicht. Dat gebeurde in samenspraak met de lidstaten.

Eerder zei de Commissie dat een juridische procedure een snelle levering van vaccins niet per se dichterbij brengt. Maar nu de onderhandelingen met AstraZeneca niets opleveren, hebben de Commissie en de EU27 geen andere keuze, zo blijkt.

Afgelopen week had de Europese Commissie het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog om een update van de analyse van het vaccin gevraagd, nadat het twee weken eerder tot de conclusie was gekomen dat een combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) een bijwerking kan vormen van het coronavaccin van AstraZeneca. Volgens het EMA gaat het echter om een erg zeldzame bijwerking, waardoor de voordelen van het vaccin blijven opwegen tegen de risico's.

AstraZeneca niet onder de indruk

In een reactie zegt AstraZeneca de rechtszaak die de Europese Commissie wil aanspannen te betreuren. Het bedrijf kondigt aan dat het eind april 'bijna 50 miljoen' dosissen aan de EU-landen zal leveren, 'zoals we hebben vooropgesteld'.

Het bedrijf is ervan overtuigd dat het de aankoopovereenkomst wel degelijk naleeft, en zegt zichzelf dan ook ten volle te zullen verdedigen in de rechtbank. AstraZeneca heeft altijd volgehouden dat het contract een engagementsverbintenis behelst, geen resultaatsverbintenis.

'Wij vinden dat elke procedure zonder voorwerp is en we verwelkomen dan ook de kans die we nu krijgen om dit dispuut zo snel mogelijk af te handelen', luidt het in een persbericht.

AstraZeneca benadrukt nog dat de productie van een vaccin heel wat voeten in de aarde heeft, en dat over de hele wereld bedrijven met toeleveringsproblemen kampen. 'Wij boeken vooruitgang bij het oplossen van technische moeilijkheden en we produceren steeds meer, maar het duurt een tijd voor deze verbeteringen resulteren in hogere aantallen afgewerkte dosissen', klinkt het.

