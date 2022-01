De verkoop van nieuwe wagens in de Europese Unie is vorig jaar gezakt tot een nieuw dieptepunt. Dat meldt de Europese sectorkoepel ACEA dinsdag. Vooral het wereldwijde chiptekort was de boosdoener.

De autoverkoop viel in 2021 terug tot 9,7 miljoen stuks, een daling met 2,4 procent in vergelijking met 2020, toen de verkoop door de coronacrisis al op een recorddiepte lag. Tegenover precoronajaar 2019 werden er 3,3 miljoen wagens minder verkocht. Het aantal verkochte wagens lag op het laagste niveau sinds 1990, het eerste jaar dat de cijfers werden bijgehouden.

Van de vier grootste economieën zag enkel Duitsland een daling van de verkoop over heel 2021 (-10,1 procent). Italië kende een stijging met 5,5 procent, Spanje en Frankrijk zagen een beperkte groei van respectievelijk 1 en 0,5 procent.

In ons land was er vorig jaar een daling van de verkoop met 11,2 procent. Enkel Litouwen (-22 procent) deed het slechter.

Het tekort aan halfgeleiders veroorzaakte in heel 2021 problemen in de autosector, en in het bijzonder in de tweede helft van het jaar, aldus ACEA in de mededeling. In het begin van het jaar leken de coronazorgen steeds meer afgeschud te worden en stegen de verkopen nog.

In december 2021 vielen de verkopen terug met 22,8 procent. Het was de zesde maand op rij met een daling. Enkel in Bulgarije, Kroatië, Letland en Slovenië nam de verkoop afgelopen maanden toe, in de vier grootste economieën waren er sterke dalingen: -27,5 procent in Italië, -26,9 procent in Duitsland, -18,7 procent in Spanje en -15,1 procent in Frankrijk.

In België nam de autoverkoop met bijna een derde af (-32,3 procent) en kende zo de op twee na grootste daling, na Ierland (-82,4 procent) en Litouwen (-58 procent).

Volkswagen Group bleef de marktleider in de EU in 2021, met een marktaandeel van 25,1 procent. Stellantis, met merken als Peugeot, Fiat en Citroën staat op de tweede plaats (21,9 procent), gevolgd door Renault Groep (10,6 procent), Hyundai Groep (8,5 procent) en BMW Group (6,8 procent). De top drie zag de verkopen in 2021 afnemen: Volkswagen met 4,8 procent, Stellantis met 2,1 procent en Renault met 10,2 procent. Hyundai en BWM kenden wel een stijging, met respectievelijk 18,4 en 1,5 procent.

Kenners verwachten dat de autoverkoop ook begin 2022 nog in het slop zal zitten vanwege het chiptekort. "Tegen het midden van het jaar zou dat moeten verbeteren, maar dat wil niet zeggen dat er geen andere problemen kunnen opduiken in verband met grondstoffen, logistiek of tekorten aan arbeidskrachten", aldus Alexandre Marian van consultingbedrijf AlixPartners.

Andere markten hebben zich wel kunnen herstellen na coronajaar 2020: China zag een stijging van de verkoop met 4,4 procent, in de Verenigde Staten werden 3,7 procent meer wagens verkocht.

