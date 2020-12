De Europese Commissie heeft maandag groen licht gegeven voor de fusieplannen van de autobouwers Fiat Chrysler en Peugeot. In ruil voor de goedkeuring doen de twee bedrijven een aantal toegevingen, met name op de markt voor lichte bedrijfswagens.

Het Franse PSA herbergt de merken Peugeot, Citroën en Opel. Het Italiaans-Amerikaanse FCA heeft onder meer Fiat, Chrysler en Alfa Romeo in de portefeuille. Samen willen ze onder de naam "Stellantis" de vierde grootste autobouwer ter wereld worden.

De Commissie vreesde echter dat de concurrentie te veel beperkt zou worden op de markt voor lichte bedrijfsvoertuigen, onder meer in België, Frankrijk en Italië, waar de twee ondernemingen samen "grote" tot "zeer grote" marktaandelen zouden hebben.

PSA en FCA boden daarom aan om een samenwerkingsakkoord tussen PSA en Toyota uit te breiden. In het kader van dat akkoord levert PSA de lichte kleine bedrijfswagens voor verkoop onder het Toyota-merk in de Europese Unie. Daarnaast is toegezegd dat andere producenten van dit type voertuigen makkelijker toegang zullen krijgen tot het herstel- en onderhoudsnetwerk van de nieuwe groep.

Kleine bedrijfsvoertuigen

'Toegang hebben tot een concurrentiële markt voor lichte bedrijfswagens is belangrijk voor vele zelfstandigen en kmo's in Europa. We kunnen deze fusie goedkeuren omdat de engagementen van Fiat Chrysler en Peugeot SA de toegang en uitbreiding in de markt voor kleine bedrijfsvoertuigen vergemakkelijken', lichtte commissaris voor Concurrentie Margrethe Vestager in een mededeling toe.

PSA en FCA kondigden hun fusieplannen eind vorig jaar aan. De operatie zou in het eerste trimester van volgend jaar voltrokken worden. Op basis van volume wordt de nieuwe groep de vierde grootste autobouwer ter wereld, met de derde grootste omzet in de sector.

