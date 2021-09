Het snelgroeiende Efficy, dat innoveert met personaliseerbare software voor de klantenrelaties (CRM), haalt met Apax Partners een van de grootste Europese investeringsfondsen binnen. Eerder stapte Fortino Capital al in het bedrijf. Dankzij de deal heeft de Brusselse scale-up de middelen om meer en grotere overnames te doen.

Het Franse Apax Partners is een van de grootste Europese investeringsfondsen. In België is het onder meer bekend als investeerder in Destiny, dat telecomdiensten aanbiedt voor kmo's. Efficy, bestaand investeerder Fortino Capital en Apax Partners maken niet bekend hoeveel Apax heeft betaald om in Efficy te participeren. Apax investeerde in Efficy met zijn Midmarket X-fonds, goed voor 1,6 miljard euro. "Het heeft dus een berg geld om onze strategie te ondersteunen", zegt medeopricher Cédric Pierrard. In totaal beheert het Parijse Apax 4,5 miljard euro.Het Brusselse Efficy werd in 2005 opgericht en groeit vooral sterk sinds 2010. De jongste jaren ging het almaar sneller. Het bedrijf ontpopte zich tot een overnamekampioen die aanwezig is in vijftien landen, waar het zo'n 13.500 klanten heeft. "In 2010 zijn we van strategie veranderd door te kiezen voor een buy-and-buildstrategie, omdat we zagen dat er nog geen Europese kampioen was in wat we deden", zegt Cédric Pierrard, die het bedrijf samen met Robert Houdart oprichtte.Het bedrijf blijft organisch groeien - naar eigen zeggen met zo'n 25 procent per jaar - maar ontpopte zich ook tot een overnamekampioen op een gefragmenteerde markt. De start-up van twintig à dertig man uit 2010 telt een dozijn acquisities later 550 werknemers en draait een omzet van 20 miljoen euro. Eerder dit jaar nog nam Efficy het Nederlandse PerfectView, het Deense webCRM en, nog maar enkele weken geleden, het Zweedse Apsis over.Die overnames passen in het vijfjarenplan dat Efficy in 2019 formuleerde om in vijf jaar tijd 5 procent van de onafhankelijke Europese CRM-markt in handen te krijgen en tegen 2024 meer dan 100 miljoen euro omzet te draaien. "Heel wat bedrijven zoeken een Europees alternatief voor de Amerikaanse mastodonten, maar buiten SAP is dat er eigenlijk niet", zegt de Franstalige Pierrard in uitstekend Nederlands.2019 is ook het jaar dat Fortino Capital, het investeringsfonds van ex-Telenet-topmannen Duco Sickinghe en Renaat Berckmoes in Efficy investeerde. Fortino specialiseert zich in software voor de bedrijvenmarkt. Duco Sickinghe zag hoe Efficy zich het integreren van overgenomen bedrijven snel eigen maakte: "Efficy kan zijn Europese broertjes en zusjes steeds makkelijker overnemen en integreren. Dat klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Je bedrijf neemt in omvang toe en wordt steeds complexer, onder meer door de verschillende landen waar je actief bent. Maar Efficy heeft een stevig team en het wordt gekenmerkt door een grote stabiliteit aan de top."Sickinghe wijst er ook op dat Efficy niet alleen groeit in waar het al sterk staat, maar zijn aanbod ook uitbreidt. De investeerder verwijst naar de overname van het Zweedse Apsis, dat marketingsoftware op basis van data aanbiedt. Dat was iets wat Efficy daarvoor niet deed. "Efficy breidt niet alleen horizontaal, maar ook verticaal uit. Zo wordt het een groot bedrijf", zegt Duco Sickinghe. "Efficy enkel een CRM-bedrijf noemen zou het bedrijf tekortdoen, je hebt bijvoorbeeld ook documentmanagement. De kern is bedrijven hun commerciële processen te helpen structureren."Pierrard houdt in zijn vrije tijd van avontuurlijke trektochten en hij is een foodie - activiteiten die wegvielen door de lockdowns. Met de impact van de covidpandemie op Efficy viel het mee. "We zijn organisch met 25 procent blijven groeien", zegt Cédric Pierrard. "We deden dat onder meer met een campagne waarvoor we voor 1 miljoen euro diensten leveren aan bedrijven die bij ons klant werden."Grote gevaren zien Sickinghe en Pierrard voorlopig niet, het is vooral kwestie van alert te blijven. "We zitten op een heel competitieve markt, die we dagelijks bekijken", zegt Cédric Pierrard. "Ons management verwerkt de acquisities sneller en sneller, het is een machine die goed draait. Niemand in de markt consolideert even snel als wij." Je moet altijd op je qui-vive zijn, weet Duco Sickinghe. "Je moet in het algemeen altijd alert blijven voor nieuwe technologie aan de horizon, die je in je product moet verwerken. Maar voorlopig zit het met de technologie-roadmap van Efficy heel goed."Benny Debruyne