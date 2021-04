Het Leuvense technologiebedrijf Twipe, dat digitale kranten distribueert op een gedeeld platform, bestaat dit najaar tien jaar. Intussen zoekt het stap voor stap zijn weg in de Verenigde Staten. "Dat vergt veel evangelisatie en overtuiging, maar we zijn hoopvol."

Dit najaar blaast Twipe tien kaarsjes uit. Oprichter Danny Lein ontwikkelde het platform een jaar na de introductie van de iPad. "Ik zag het potentieel van een platform waarop uitgevers samenwerken om hun kranten te distribueren op digitale apparaten", zegt hij. In de beginjaren werkte het Leuvense bedrijf vooral samen met De Standaard. Al snel lonkte het buitenland, onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. "In die landen zijn de behoeften van de uitgevers en de lezers grotendeels dezelfde", verklaart Matthieu Dubois, head of product bij Twipe. De bal ging aan het rollen toen Ouest-France een digitale avondeditie wilde. "Het heeft tijd gekost, maar Ouest-France bleek onze toegangspoort naar de rest van de Franse markt, met onder meer Le Monde en Le Parisien."Maandelijks downloaden lezers 15 miljoen digitale edities van het platform. Daardoor verhoogden kranten als Ouest-France, Le Monde en The Telegraph hun inkomsten uit abonnementen en hun lezersaantallen. Twipe biedt de uitgevers ook analyses aan, waarmee ze een beter inzicht krijgen in de manier waarop hun lezers hun product gebruiken. De technologie van Twipe maakt duidelijk hoe ze de inhoud het efficiëntst kunnen personaliseren. "De uitgevers betalen voor het platform via een software-as-a-servicemodel (SaaS). Ook daarin waren we een van de eersten", zegt Danny Lein. Voor Twipe was de verschuiving van zijn focus van de lokale naar de internationale markt een keerpunt. "We leerden hoe we ons als technologieprovider moesten positioneren", zegt Dana Nastase, die de afdeling businessdevelopment leidt (zie kader 'De waarheid bestaat nog'). "Hoewel de behoeften vergelijkbaar zijn, zijn de markten totaal anders. Duitsland heeft bijvoorbeeld een sterke cultuur van abonnementen, terwijl dat in het Verenigd Koninkrijk helemaal niet het geval is ¬ denk maar aan de populariteit van de gratis avondkranten. De grootste uitdaging waren de verschillen tussen de landen, de spelers en de concurrenten. De internationalisering is een ongelooflijke achtbaan." Concurrentie hoeft Twipe niet zozeer te vrezen van andere technologiespelers, wel van de interne ontwikkelingsteams van de uitgevers. "We moeten tien keer beter zijn om de uitgevers te overtuigen", legt Danny Lein uit. "We hebben twee grote troeven. De eerste is onze wendbaarheid. Met onze 35 medewerkers zijn we relatief klein en zijn we het gewend om flexibel te werken. Jeff Bezos, de CEO van Amazon, zegt altijd dat vandaag dag één is. Daar geloven wij ook in. Na tien jaar is er nog altijd zoveel te doen en moeten we nog zoveel uitvinden. Dat werkt stimulerend. De nabijheid van de KU Leuven, waarmee we al diverse onderzoeksprogramma's hebben gedaan, is onze tweede troef. Die innovatiekracht is succesvol, want dankzij ons gedeelde platform profiteren gelijkgezinden van elkaars inzichten." Ook Google erkent het innovatievermogen van Twipe. De techreus kende Twipe al drie keer financiering toe uit zijn Digital News Initiative-fonds. Het Leuvense bedrijf investeert actief in machinelearning en artificiële intelligentie, om de voorkeuren van de lezers te begrijpen en hun leeservaring te optimaliseren. Een van de projecten is James, de digitale butler. "Het is moeilijk te identificeren welke artikels het meest relevant zijn voor welke lezer", legt Dana Nastase uit. "Machinelearning en artificiële intelligentie kunnen daarbij helpen. Voor The Times of London ontwikkelden we een reeks algoritmes en experimenteerden we met het beste tijdstip om de nieuwsbrief te versturen en met de beste content voor de lezers. Met artificiële intelligentie personaliseerden we de distributie van de content en vergrootten we de betrokkenheid van de lezer." Intussen gebruiken ook andere uitgevers, zoals NRC Handelsblad en The Daily Mail, die algoritmes om de nieuwsbrieven voor hun lezers te personaliseren. "Het vormen van gewoonten en terugkerend gedrag zijn voor de uitgevers belangrijk om een duurzame abonnementenbusiness op te bouwen", voegt Nastase eraan toe. Intussen trok Twipe ook naar de Verenigde Staten. "De helft van de bezoekers van onze blog kwam uit Amerika", zegt Danny Lein. "Omdat we belangstelling voor onze activiteiten zagen, begonnen we drie jaar geleden interviews te verdelen, om te zien of ons product geschikt was voor die markt." Na een jaar vertrok Twipe op roadshow. "We stelden onze oplossingen voor aan twaalf uitgevers. Het was niet gemakkelijk, want Amerika is een volledig andere markt", zegt Lein. "Digitale edities krijgen er niet veel aandacht, omdat ze die als een niche zien. We moesten hen met succesvolle voorbeelden uit Europa aantonen dat het platform een toekomst heeft."Advance Local hapte toe. Het moederhuis van die uitgeversgroep met 24 krantentitels is de eigenaar van Reddit. "Met innovatieve producten wil Advance Local nieuwe lezers aantrekken. Het vergt veel evangelisatie en overtuiging, maar we zijn hoopvol. Voor een keer loopt Europa voorop op de Verenigde Staten." 9 van de 24 kranten staan nu op het platform. "Om de twee weken komt er een krant bij. Dat is een pittig tempo."