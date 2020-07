De Europese Commissie zet het licht op groen voor de overname van de Canadese treinbouwer Bombardier Transport door de Franse sectorgenoot Alstom. Aan de goedkeuring zijn evenwel voorwaarden verbonden: Alstom moet een resem activiteiten afstoten zodat de mededinging niet in het gedrag komt.

De overname, die een treinreus zal opleveren, werd begin dit jaar aangekondigd. Dat eurocommissaris bevoegd voor Mededinging Margrethe Vestager voorwaarden verbindt aan het akkoord, ligt in de lijn der verwachtingen. Zo raakte al bekend dat Alstom allerhande activiteiten van de hand wil doen.

Op het vlak van hogesnelheidstreinen, reguliere treinen ('treinen voor hoofdlijnen', nvdr) en spoorsignalisatie zouden er met een onvoorwaardelijke overname concurrentieproblemen rijzen, aldus Vestager. Alstom zal daarom bijvoorbeeld een Franse vestiging van de hand doen, maar ook een van Bombardier in Duitsland.

Ook een platform voor regionale treinen van Alstom gaat in de verkoop, net als een treinplatform van Bombardier voor motorstellen bestemd voor Duitsland en Oostenrijk. Op hst-vlak volgt de verkoop van Bombardiers belang in een joint venture met het Japanse Hitachi voor de Zefiro-treinen.

Beide bedrijven verwelkomen de beslissing van de Commissie. Alstom en Bombardier hebben beide activiteiten in België. Alstom is actief met twee competentiecentra en meer dan duizend werknemers in Charleroi en Brussel, Bombardier heeft een fabriek in Brugge. Alstom telt zowat 6 miljard euro neer voor de spooractiviteiten van Bombardier, zo luidde het begin dit jaar. Het bedrijf wil de deal afronden in de eerste helft van 2021.

De overname, die een treinreus zal opleveren, werd begin dit jaar aangekondigd. Dat eurocommissaris bevoegd voor Mededinging Margrethe Vestager voorwaarden verbindt aan het akkoord, ligt in de lijn der verwachtingen. Zo raakte al bekend dat Alstom allerhande activiteiten van de hand wil doen. Op het vlak van hogesnelheidstreinen, reguliere treinen ('treinen voor hoofdlijnen', nvdr) en spoorsignalisatie zouden er met een onvoorwaardelijke overname concurrentieproblemen rijzen, aldus Vestager. Alstom zal daarom bijvoorbeeld een Franse vestiging van de hand doen, maar ook een van Bombardier in Duitsland. Ook een platform voor regionale treinen van Alstom gaat in de verkoop, net als een treinplatform van Bombardier voor motorstellen bestemd voor Duitsland en Oostenrijk. Op hst-vlak volgt de verkoop van Bombardiers belang in een joint venture met het Japanse Hitachi voor de Zefiro-treinen. Beide bedrijven verwelkomen de beslissing van de Commissie. Alstom en Bombardier hebben beide activiteiten in België. Alstom is actief met twee competentiecentra en meer dan duizend werknemers in Charleroi en Brussel, Bombardier heeft een fabriek in Brugge. Alstom telt zowat 6 miljard euro neer voor de spooractiviteiten van Bombardier, zo luidde het begin dit jaar. Het bedrijf wil de deal afronden in de eerste helft van 2021.