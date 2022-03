De Europese Commissie heeft dinsdag groen licht gegeven aan de overname van het Frans-Belgische Thalys door de Franse spoormaatschappij SNCF. Thalys werd tot nu mee gecontroleerd door de NMBS.

Volgens de Commissie zal de overname niet tot concurrentieverstoring leiden, 'gezien de erg beperkte impact op de marktstructuur'.

De overname kadert in de fusie tussen het in België gebaseerde Thalys en Eurostar, dat al gecontroleerd wordt door SNCF. Op termijn zal de merknaam Thalys verdwijnen en enkel Eurostar overblijven.

Thalys baat momenteel nog de hogesnelheidslijnen tussen Frankrijk, België, Nederland en Duitsland uit. Eurostar verbindt het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland met elkaar, via de Kanaaltunnel.

De fusie tussen de twee spoormaatschappijen was reeds in 2019 aangekondigd maar liep vertraging op door de coronacrisis. In de herfst van 2021 kreeg het project een nieuwe adem. De hoofdzetel van de nieuwe maatschappij zal in Brussel gevestigd zijn. SNCF zal de meerderheidsaandeelhouder zijn, de NMBS zal 18,5 procent van de aandelen beheren.

Het project kreeg de naam Green Speed mee en zal met Frankrijk, het VK, België, Duitsland en Nederland vijf landen en 245 miljoen personen met elkaar verbinden, luidt het. De twee maatschappijen tellen nu samen 2.300 werknemers en draaien een gecumuleerd omzetcijfer van 1,5 miljard euro.

