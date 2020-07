Het Zuid-Afrikaanse farmabedrijf Aspen wil de prijzen voor zes geneesmiddelen tegen kanker in Europa gemiddeld met 73 procent verlagen. Het bedrijf wil zo tegemoetkomen aan de bezwaren die de Europese Commissie heeft geuit in het kader van een concurrentieonderzoek.

De Commissie onderzoekt sinds mei 2017 of Aspen misbruik heeft gemaakt van zijn dominante positie op de markt. Het bedrijf verwierf de verkoopsrechten voor kritieke kankermedicijnen waarvan het octrooi al decennia was vervallen en trok vervolgens de prijzen aanzienlijk op. Het leverde Aspen enorme winsten op. De prijzen lagen immers gemiddeld driehonderd procent hoger dan de kosten die het bedrijf moest maken.

De praktijken van Aspen troffen een aantal kankermedicijnen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van leukemie en andere hematologische kankers. Het gaat om geneesmiddelen die worden verkocht onder de merknamen Alkeran, Leukeran en Purinethol. Aspen profiteerde van het feit dat patiënten en artsen meestal geen andere keuze hadden dan deze specifieke kankermedicijnen te gebruiken.

In het kader van het Europese onderzoek is Aspen nu bereid om de prijzen voor zes medicijnen met gemiddeld 73 procent te verlagen, zo deelde de Commissie dinsdag mee. Daarnaast wil het bedrijf garanties geven voor de leveringen voor de komende jaren. De Commissie geeft belanghebbenden twee maanden tijd om hun standpunt over het aanbod mee te delen. Nadien zal ze beslissen of de concessies al dan niet voldoende zijn.

