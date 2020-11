Etex neemt gipsplatenproducent in Australië over

Etex heeft in Australië een overeenkomst gesloten om er de gipsplaatactiviteiten van het Duitse Knauf over te nemen. De Belgische bouwmaterialengroep ziet aanzienlijke groeimogelijkheden in Australië.

De overname is onderworpen aan de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden en de afronding wordt begin volgend jaar verwacht, zegt Etex dinsdag in een persbericht. Als alle lichten op groen staan, zal Etex drie Australische gipsplaatfabreiken en een productievestiging voor metalen profielen verwerven. Er werken meer dan 300 mensen. De deal sluit aan bij de strategische koerswijziging van Etex, dat voortaan mikt op lichte en mobulaire bouwoplossingen. Twee jaar geleden trok het bedrijf al 160 miljoen euro uit voor de bouw van een extra gipsplaatfabriek in het Verenigd Koninkrijk. Andere activiteiten verkocht Etex, zoals dakpannen in klei en beton.