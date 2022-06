Reizigers op Brussels Airport ondervinden donderdagochtend sinds 06.00 uur ernstige hinder door een spontane staking bij bagageafhandelaar Aviapartner.

Dat is bevestigd door de woordvoerster van de luchthaven van Zaventem. Vluchten hebben omstreeks 07.30 uur tot bijna 2 uur vertraging, en de woordvoerster sluit niet uit dat vluchten geannuleerd zullen worden of zonder bagage zullen vertrekken.

Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling bij de helft van de vluchten op de luchthaven. De operaties op het tarmac, cleaning van vliegtuigen en pushbacks van vliegtuigen zijn verstoord. Voor de check-in zijn er geen gevolgen.

Er staan donderdag op Brussels Airport 115 vertrekkende vluchten gepland met afhandeling door Aviapartner. Vooral vluchten van TUI ondervinden donderdagochtend hinder, maar Aviapartner staat onder meer ook in voor afhandeling bij Ryanair en Lufthansa.

De verstoring van de operaties op het tarmac maakt volgens de woordvoerster van de luchthaven overigens dat ook vluchten die niet afhangen van Aviapartner, mogelijk hinder zullen ondervinden.

Brussels Airlines werkt niet met Aviapartner en ondervindt donderdagochtend geen impact van de staking bij Aviapartner, zo meldt de woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij aan Belga.

Dat is bevestigd door de woordvoerster van de luchthaven van Zaventem. Vluchten hebben omstreeks 07.30 uur tot bijna 2 uur vertraging, en de woordvoerster sluit niet uit dat vluchten geannuleerd zullen worden of zonder bagage zullen vertrekken.Aviapartner staat in voor de bagageafhandeling bij de helft van de vluchten op de luchthaven. De operaties op het tarmac, cleaning van vliegtuigen en pushbacks van vliegtuigen zijn verstoord. Voor de check-in zijn er geen gevolgen. Er staan donderdag op Brussels Airport 115 vertrekkende vluchten gepland met afhandeling door Aviapartner. Vooral vluchten van TUI ondervinden donderdagochtend hinder, maar Aviapartner staat onder meer ook in voor afhandeling bij Ryanair en Lufthansa. De verstoring van de operaties op het tarmac maakt volgens de woordvoerster van de luchthaven overigens dat ook vluchten die niet afhangen van Aviapartner, mogelijk hinder zullen ondervinden. Brussels Airlines werkt niet met Aviapartner en ondervindt donderdagochtend geen impact van de staking bij Aviapartner, zo meldt de woordvoerster van de luchtvaartmaatschappij aan Belga.