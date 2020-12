Na jaren van groei stevent het Oost-Vlaamse dienstenchequebedrijf Dome Assistance dit jaar af op een forse krimp van 15 procent. "Deze crisis zal nog even duren, maar we moeten er door", zegt de zaakvoerster Erika Tuypens.

De tweede coronagolf zorgt voor een tweede dip bij de dienstenchequebedrijven. De huishoudhulpen mogen met de nodige beschermingsmaatregelen blijven werken, maar door de vele coronabesmettingen en quarantaines bij de klanten regent het annuleringen. "We draaien op 90 procent", bevestigt Erika Tuypens, de zaakvoerster van Dome Assistance, een dienstenchequebedrijf uit Lochristi. Dome Assistance biedt werk aan tweehonderd poetshulpen in Oost- en West-Vlaanderen. In oktober zag Tuypens het ziekteverzuim al pieken, tot dubbel zo hoog als in oktober vorig jaar. Sinds begin november gaat de activiteitencurve weer naar beneden en wordt er een beroep gedaan op tijdelijke werkloosheid. "We krijgen meer annuleringen, want meer klanten zijn ziek of zitten in quarantaine. Dat is een normaal effect, de mensen zijn terecht voorzichtig in deze tweede golf", zegt Tuypens. Ze probeert de tijdelijke werkloosheid bij haar personeel zo beperkt mogelijk te houden. "Gelukkig bestaat het, want het zorgt voor inkomenszekerheid. Maar mensen vallen terug op 70 procent van hun inkomen en dat is niet comfortabel", beseft ze.Volgens Erika Tuypens stevent de dienstenchequesector, met in Vlaanderen 100.000 werknemers en 750.000 gebruikers, dit jaar af op een krimp van 20 procent in vergelijking met 2019. "Wij kunnen het verlies waarschijnlijk beperken tot 15 procent, nog altijd een forse achteruitgang", geeft Tuypens toe. Met haar bedrijf, opgericht in 2006, boekt ze jaarlijks een gezonde organische groei van 3 à 4 procent. Voor dit jaar had ze gerekend op 8 procent, dankzij de grotere naambekendheid en meer marketinginspanningen via de sociale media. "We zullen dit jaar geen verlies maken", denkt Tuypens. Met dank aan de overheidsmaatregelen en door op de kosten te letten. "Dit is een sector met kleine marges. Kosten die niet echt nodig zijn, gaan we dit jaar niet meer maken. Maar we ontslaan ook niemand omdat corona woedt. Ik maak me sterk om dat volgend jaar ook niet te doen. Ik wil met deze equipe absoluut doorgaan. Maar ik ga geen extra bedienden aanwerven met het oog op de groei van de komende jaren, dat had ik anders wel gedaan. We rijden met de handrem op", vertelt Erika Tuypens. Ze houdt de moed erin door naar oplossingen te zoeken. "Dat is mijn persoonlijke ingesteldheid. Als ondernemer leer je om te gaan met tegenslagen. Ik zie altijd een uitweg, hoe erg het ook lijkt. Meestal komen er wel ideeën door met mensen te praten, te luisteren, door uit eigen ervaringen te putten. Ik heb de absolute wil om over de hindernis te geraken, dat is hoe ik het doe", stelt Tuypens.In de eerste golf was het nog paniek in de sector, in de tweede golf weten klanten en huishoudhulpen beter waaraan zich te houden. "Hoewel onze bedrijven in het voorjaar niet verplicht waren te sluiten, heerste er een algemeen klimaat van onwetendheid en angst. We hebben in maart en april enkele weken gesloten onder grote sociale druk. Mensen waren bang, zowel de werknemers als de klanten. Er waren massale annuleringen en ziektemeldingen en zeker in het begin van de lockdown was er veel onzekerheid over de tijdelijke werkloosheid", vertelt Tuypens. "Ondernemen is risico's nemen, maar tijdens de eerste golf stond alles op losse schroeven en waren de spelregels niet meteen duidelijk, dat was de grote moeilijkheid. We werden geconfronteerd met een zeer plotse en zeer grote onzekerheid. Dat doet wat met een mens." Het nieuwe normaal was sluiten en niets doen, dat wrong.Voor Erika Tuypens was het snel duidelijk dat ze naar mogelijkheden moest zoeken om veilig uit de lockdown te raken. "Deze crisis zal nog even duren, maar we moeten er door, op een positieve manier. We moesten het vertrouwen herstellen bij onze klanten en onze medewerkers dat we op een veilige manier kunnen werken. We moeten goed weten wat corona is, wat de risico's zijn en daar efficiënt op inspelen." De werknemers kregen een coronapakket met mondmaskers, wegwerphandschoenen, handgels, papieren zakdoeken en handdoeken. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) verhoogde tijdelijk de subsidies aan de sector om de veiligheidsmaatregelen te garanderen. Ook in de tweede golf maakte de minister 40 miljoen euro vrij voor de dienstenchequesector.Ook heldere communicatie is essentieel om de activiteiten op peil te houden. "We waren een van de eerste in de sector die communiceren met de werknemers en de klanten via een app. Dat heeft geholpen om snel en gestructureerd te communiceren over de veiligheidsmaatregelen. Wat absoluut niet kan, is gaan poetsen bij mensen die ziek zijn of in quarantaine zitten. Je kan dat nooit honderd procent controleren, maar ik heb de indruk dat onze klanten dat heel ernstig nemen", zegt Tuypens. Meten is weten: Dome Assistance peilt regelmatig bij de klanten of de huishoudhulpen afstand houden tijdens de werkzaamheden. Omgekeerd wordt aan de huishoudhulpen gevraagd of de klanten afstand bewaren. "Dat verloopt bijna probleemloos. Als we zo kunnen blijven werken, zullen we met corona leren te leven en weer kunnen groeien. Al houd ik er rekening mee dat het virus ons zeker nog een half jaar zal parten spelen. Maar we kennen het nu, en we weten hoe we ermee kunnen omgaan", stelt Erika Tuypens.Door de coronacrisis komt Dome Assistance financieel niet in de gevarenzone. "We hebben geen zware financiële engagementen lopen en onze groei was altijd behapbaar. Dat maakt een groot verschil. We blijven investeren in de digitalisering van onze business", zegt Tuypens. De kantoren zijn gesloten en de bedienden werken al sedert maart op afstand. "Je moet op een andere manier proberen voeling te houden met de mensen, veel via Skype en telefonisch. We moeten nabijheid creëren zonder fysiek samen te zitten. Dat biedt ook voordelen: dat zorgt voor efficiëntie voor het bedrijf en gebruiksgemak voor de klanten en de werknemers. Als we elkaar fysiek ontmoeten, is het voor echt belangrijke zaken", besluit Erika Tuypens.