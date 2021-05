"Onze Belgische landbouw is bij de beste van de klas op het gebied van CO2-reductie", zegt Eric Lauwers, de CEO van Arvesta, dit weekend in Trends Talk. De topman van de grootste agrobedrijvengroep van het land, de vroegere Groep Aveve, noemt de toenemende politieke polarisering tussen natuur en landbouw totaal verkeerd: "Wij hebben een zeer lage CO2-uitstoot' zegt Lauwers. "We zouden beter paal en perk stellen aan de import van producten uit landen die minder strenge normen hanteren."

Arvesta viert dit jaar zijn 120ste verjaardag. In 1901 werd in de schoot van de Boerenbond de Algemene Aan- en Verkoopsvennootschap opgericht, afgekort A.V.V. Exact vijf jaar geleden begon de toenmalig AB Inbev-topman Eric Lauwers als de nieuwe CEO van de bedrijvengroep. Sinds 2012 stagneerde de omzet van Aveve en daalde de nettowinst. Eric Lauwers: "Het bedrijf was wat in slaap gevallen en overnames zorgden niet voor organische groei." Drie jaar geleden veranderde de naam van de groep in Arvesta. Aveve bleef als merk bestaan voor de 250 winkels.

Vanaf 2017 kon het bedrijf opnieuw een sterke groei optekenen. De omzet steeg sindsdien met 10 procent en de nettowinst met 74 procent. "Dat is veel, maar het was ook noodzakelijk, want in onze business zijn de marges heel dun", zegt Lauwers. "Onze nettowinst is nog altijd maar 2 procent van onze omzet. We hebben die absoluut nodig om te kunnen investeren in IT, in nieuwe landbouwsystemen, in innovaties en om verder te kunnen groeien met ons bedrijf." In volle coronatijd nam Arvesta nog drie buitenlandse veevoederproducenten over.

'Beter voor het klimaat'

De agrarische sector, met in Vlaanderen 20.000 landbouwbedrijven, krijgt almaar meer tegenkanting van het beleid. De methaanuitstoot door de veeteelt botst met de federale en de Europese klimaatambities. Wetgeving tegen te veel stikstof en waterverbruik staat hoog op de agenda van de Vlaamse regering.

Lees verder onder de video

De Arvesta-CEO haalt uit naar de negatieve beeldvorming rond land- en tuinbouw: "Als ik kijk naar het klimaat, naar onze technologie, naar de kennis van onze boeren en tuinders, als ik kijk naar de traceerbaarheid: voor het klimaat kun je nergens anders beter produceren dan hier. Onze land- en tuinbouw heeft meer dan een voetje voor op importproducten."

De methaanemissie van de veeteelt, die voortkomt uit mestopslag en vertering, staat voor 6 procent van de CO2-uitstoot in Vlaanderen. Maar als we de CO2-footprint op dezelfde manier berekenen, is ons land bij de toplanden op het gebied van CO2-uitstoot per kilogram vlees en liter melk, zegt Lauwers: "Dat mogen we ook eens hardop zeggen. We kunnen de methaanuitstoot met 30 procent verlagen met van onze nieuwe veevoeders. Zo halen we het equivalent van 135.000 auto's van de weg."

Argentijnse steak

De partijen Vooruit en Groen pleiten voor een afbouw van de Vlaamse intensieve veehouderij. Maar als de vraag even groot blijft, zullen we gewoon meer importeren uit andere landen, waarschuwt de Arvesta-CEO: "De traceerbaarheid van onze voeding behoort tot de wereldtop. Bij een Argentijnse steak weet u dat niet. En ook niet bij de Argentijnse peren of appelen. Bij die van ons weet u dat wel. Daar wil ik een lans voor breken."

Volgens Lauwers zijn we niet streng genoeg voor landbouwproducten uit het buitenland: "We moeten opletten dat we een gelijk speelveld behouden. Sommige Latijns-Amerikaanse landen gebruiken plantenbeschermingsmiddelen die in Europa en België verboden zijn. Die producten worden geïmporteerd in België. Daar moeten we paal en perk aan stellen."

'Landbouwers leven niet op Mars'

Lauwers noemt de oplopende tegenstelling tussen natuur en landbouw verkeerd: "Onze landbouwers zijn meer begaan met de natuur dan eender wie. Zij zijn de eerste slachtoffers als het misgaat met de natuur. Te veel regen, te weinig regen, te droog of te hard gevroren: landbouwers leven niet op Mars. Tegelijkertijd weten we dat we goede grond hebben, dat we een goed klimaat hebben, dat we goede technologie hebben. We hebben professionele boeren die met hart en ziel ondernemerschap tonen."

Momenteel loopt de Week van de Korte Keten, een campagne om de consument en de landbouwer dichter bij elkaar te brengen. De coronacrisis boostte de lokale consumptie. Zo steeg de hoeveverkoop tijdens de eerste coronagolf met 88 procent.

Een paar centen meer

Moeten de consument bereid zijn om iets meer te betalen voor een product dat een minder grote ecologische impact heeft en de lokale landbouwer betere prijzen garandeert? Eric Lauwers: "Absoluut. Het aandeel van voeding in het gezinsbudget is in de loop der jaren enorm gedaald. De verhouding is wat zoek."

"Ik denk dat het meer dan de moeite loont om ook aan gezonde voeding een paar centen meer uit te geven. Ik heb het niet over euro's, maar over een paar cent per kilo. Enerzijds om de boer en de tuinder een beter inkomen te garanderen, maar anderzijds ook voor jezelf: het is een garantie op gezonde voeding, die aan strenge productienormen beantwoordt."

