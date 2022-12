Er is nog heel wat werk nodig om de Belg de switch te laten maken naar een elektrische auto. Vooral bij 55-plussers en in Franstalig België is de weerstand groot, blijkt uit een enquête in opdracht van BNP Paribas Fortis bij 2.000 Belgen.

Duurzame mobiliteit en de Belg, het blijft een moeilijk verhaal. Acht op de tien gezinnen houden vast aan hun benzine- of dieselwagen als meest gebruikte individuele vervoermiddel, ook al is de afstand tot hun werkplek vaak niet groter dan 20 kilometer. Slechts een op de tien Belgen heeft al de overstap gemaakt naar een elektrische of hybride wagen met een lage CO2-uitstoot.

Uit een enquête in opdracht van BNP Paribas Fortis blijkt dat slechts 47 procent van de ondervraagden overweegt voor het einde van het decennium de switch naar een elektrische of hybride wagen te maken. Een jaar geleden was dat nog 52 procent. Liefst 35 procent van de Belgen zegt nooit te zullen overschakelen op een elektrische wagen. Dat is flink meer dan de 29 procent die hetzelfde verklaarde in 2021.

"De weerstand tegen de elektrische wagen neemt toe, en dat is verontrustend", vindt Leen Teunen, head of marketing & change voor de retail- en private-bankingklanten van BNP Paribas Fortis. "De weerstand is het grootst bij 55-plussers en in Brussel en Wallonië. Enkel bij de bedrijfswagens is er, onder druk van de werkgever, een duidelijke kentering ten goede. De fiscale maatregelen doen daar hun werk. Niettemin zien we twijfels bij kmo's en zelfstandigen. Een op de drie zelfstandigen heeft nog niet beslist wanneer hij de transitie zal uitvoeren, en een op de vijf geeft aan dat niet te willen doen."

Hoge aankoopprijs

Bij particulieren is vooral de hoge aankoopprijs een drempel. Maar ook het rijbereik, de tijd die gaat naar herladen, en het tekort aan laadpalen baren vele Belgen zorgen. Nochtans zijn zes van de tien Belgen die een elektrische wagen hebben tevreden. "Mensen zijn principieel wellicht bereid over te schakelen, maar alleen als er geen impact is op hun leven", besluit Teunen.

BNP Paribas Fortis wil zijn klanten bijstaan om de transitie naar een duurzame mobiliteit te versnellen. De bank doet dat onder meer door voordeliger kredietvoorwaarden toe te kennen bij de aankoop van een ecologisch voertuig. Het gaat om rentekortingen van 0,25 procent en meer. In leasing kunnen, in functie van het gebruik en het rijgedrag, lagere maandelijkse aflossingsbedragen aangerekend worden. Maar ook advies en informatie over de overheidssubsidies maakt deel uit van de service.

"We bieden onze klanten een totaalpakket voor ecologische mobiliteit", zegt Laurent Loncke, die vanaf 1 januari de retailbank van BNP Paribas Fortis zal leiden. "Daartoe hebben we een mobiliteitsecosysteem uitgebouwd met interne en externe partners. Onze dochteronderneming Arval promoot de leasing van elektrische wagens, Alpha Credit biedt financieringsoplossingen, Touring zorgt voor bijstand en pechverhelping, Optimile voor de connectie met laadpalen, en AG voor een goede verzekeringsdekking."

Korting op verzekeringspremie

"Als we de Belg over zijn angst voor elektrificatie willen helpen, moeten we incentives bieden", beseft ook Edwin Klaps, directeur niet-leven bij AG Insurance. "Daarom kennen we enerzijds kortingen van 10 procent toe op verzekeringspremies voor elektrische wagens. Anderzijds zorgen we ervoor dat het hele traject, van laadpaal over voertuig tot bijstand, helemaal gedekt is."

