Belgen blijken niet alleen een baksteen in de maag te hebben, ze zien ook graag een salariswagen op de oprit staan. Trends peilde naar het mobiliteitsgedrag van de Belgen met een uitgebreide enquête bij zo'n duizend mensen. Uit hun antwoorden hebben we de sleutelkenmerken van het Belgische mobiliteitsgedrag afgeleid.

We wonen meestal dicht bij ons werk

De Belgen werken in de buurt van hun woonplaats. Zo'n 60 procent van de respondenten woont op minder dan 20 kilometer van zijn werk. Dat is inclusief de thuiswerkers: 6 procent van de actieve bevolking hoeft zich niet eens te verplaatsen voor het werk. Voor 33 procent is de afstand van maximaal 10 kilometer perfect te overbruggen met de fiets. Een op de vijf actieve Belgen uit de enquête woont op 10 tot 20 kilometer van zijn werk. Voor hen kan een elektrische fiets of speedpedelec een alternatief voor de auto zijn.

Hoe ver woont u van uw werk?

De auto is nog altijd koning

47 procent neemt doorgaans de eigen wagen om naar het werk te rijden, 25 procent gebruikt daarvoor een bedrijfswagen en 2 procent kiest voor zijn pendeltocht voor carpoolen. Amper 16 procent van de Belgen neemt het openbaar vervoer voor zijn woon-werkverplaatsingen. Het wijzigende klimaat indachtig neemt 19 procent van de Belgen al eens de fiets om naar het werk te gaan. Bij 9 procent van de pendelaars is dat een elektrische fiets. Vooral -35-jarigen gebruiken vaker de fiets, terwijl bedrijfswagens vooral in de groep boven 55 jaar populair blijken te zijn en het openbaar vervoer het minst populair is in die groep. Bovendien zijn bedrijfswagens duidelijk populairder bij mannen (31,7%) dan bij vrouwen (17,4%). Allicht krijgen vrouwen minder vaak een bedrijfswagen aangeboden bij hun job.

Hoe gaat u doorgaans naar het werk?

We blijven pendelaars

Telewerk is voor de helft van de werknemers een onbereikbaar privilege. Zeker voor jongeren is dat zo: van de respondenten jonger dan 35 geeft 58,5 procent aan dat ze nooit telewerken.

Hoeveel dagen thuiswerk per week?

Filerijden is een keuze

De helft van de actieve Belgen heeft tijdens de pendeltocht geen last van files. Dat komt omdat ze niet met auto naar het werk gaan of omdat er op de route geen files zijn op het moment van de verplaatsing naar het werk. Toch heeft wie de wagen neemt voor zijn woon-werkverkeer veel kans op files. Een kwart van de autopendelaars staat meer dan de helft van de tijd in de file. Voor 12 procent is de ochtendfile zelfs een dagelijkse routine. Vreemd genoeg staat wie met een bedrijfswagen (72%) rijdt vaker in de file dan wie de eigen wagen (59%) gebruikt of carpoolt (60%). Het zou er kunnen op wijzen dat bumperrijden op kosten van de baas toch minder vervelend is, dan je eigen wagen te verslijten in de avondspits.

Hoe vaak staat u in de file?

We houden van onze salariswagen

Slechts 26 procent is tegenstander van het systeem van bedrijfswagens. Een op de vijf heeft er geen mening over, en 53,1 procent is voorstander. Al vindt 33,5 procent van de Belgen wel dat niet iedereen een bedrijfswagen nodig heeft en dat er een limiet mag komen op het gebruik van de tankkaart. Ook opvallend: vooral oudere werknemers (54,3%) zien salariswagens als de oorzaak van de files, terwijl werknemers jonger dan 35 liever een diverser mobiliteitsbudget zouden zien of vinden dat de indirecte subsidies voor bedrijfswagens beter naar het openbaar vervoer zouden gaan. Daar staat tegenover dat vier op de vijf actieve Belgen vinden dat salariswagens een belangrijk element in de loononderhandelingen zijn.

Hoe staat u tegenover bedrijfswagens?

We zijn tegen rekeningrijden

Er is in België geen draagvlak voor rekeningrijden. 67,6 procent van de respondenten is tegen rekeningrijden. Onder niet-werkenden en gepensioneerden is het verzet tegen rekeningrijden zelfs iets groter dan in de groep van werkende respondenten. De tegenstanders zijn het duidelijkst bij wie carpoolt (93%) en bij wie zijn eigen wagen gebruikt (76%), terwijl de weerstand tegen rekeningrijden minder prominent is bij wie een bedrijfswagen gebruikt (69%) of wie op een andere manier naar zijn werk gaat (58%). Dat is logisch als je weet dat de hoge belastingdruk de vaakst aangehaalde motivatie blijkt om tegen rekeningrijden te zijn. Slechts een kwart van de Belgen is bereid zelf te betalen als rekeningrijden zou worden ingevoerd, terwijl 46 procent vindt dat de werkgever voor de kosten moet opdraaien. De bedrijven nemen wel initiatieven om de mobiliteit te verbeteren. Daarbij zijn vooral thuiswerken, glijdende uren en het stimuleren van fietsen naar het werk populair. Toch is een op de vijf bedrijven niet bezig met mobiliteit.

Hoe staat u tegenover rekeningrijden?

We willen beter openbaar vervoer

De Belg gelooft vooral in openbaar vervoer en telewerken als oplossingen om de mobiliteit te verbeteren. Daarbij kijken jongeren veel meer dan de oudere generaties naar de werkgevers om het initiatief te nemen in het aanbieden van mobiliteitsalternatieven. De oudere generaties geloven meer in het opdrijven van de investeringen in het openbaar vervoer. Slechts één op de tien Belgen ziet in rekeningrijden een middel om de mobiliteit te verbeteren. Dat blijft ook min of meer constant over alle leeftijdscategorieën.

Hoe moeten we de mobiliteit verbeteren?

Trends Impact Awards Op 30 november reikt Trends in samenwerking met de Antwerp Management School en PwC de eerste Trends Impact Awards uit. We belonen bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen en presenteren projecten die nu al een impact hebben in het streven naar een duurzamere wereld. We wilden ook weten wat ú denkt en ondervroegen de actieve Belg in oktober over drie thema's: mobiliteit, welzijn op het werk en de veerkracht van bedrijven. De komende drie weken leest u in Trends telkens een dossier waarin we de resultaten van die enquête voorstellen, experts het debat laten opentrekken en concrete voorbeelden uit de bedrijfswereld toelichten. 917 Belgen tussen 25 tot 64 jaar vulden de enquête volledig in. Van hen zijn 49,1 procent vrouwen en 50,9 procent mannen. Ze zitten gelijkmatig verdeeld over vier leeftijdscategorieën: -35-jarigen, 35- tot 45-jarigen, 45- tot 54-jarigen, en 55-plussers. Het gaat van werkzoekenden tot CEO's, van studenten tot gepensioneerden, zelfstandigen en loontrekkenden. Trends.be lanceert de volgende dagen elke dag een poll over de vragen van de enquête. Doe mee en vergelijk uw situatie met die van de gemiddelde Belg. Volgende week: Welzijn op het werk

