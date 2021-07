Engie heeft tijdens de eerste zes maanden van dit jaar een nettowinst van 2,3 miljard euro geboekt, waar in dezelfde periode vorig jaar nog een nulresultaat gerealiseerd werd. De energiegroep trekt zijn verwachtingen voor het volledige jaar op, zo meldt hij vrijdag.

Engie gaat nu uit van een netto recurrent resultaat (zonder uitzonderlijke posten) tussen 2,5 en 2,7 miljard euro voor dit jaar. Eerder werd nog gemikt op 2,3 tot 2,5 miljard euro. Volgens Engie zijn er meerdere gunstige factoren. Zo was de beschikbaarheid van zijn kernreactoren in België erg hoog (92 procent in het eerste semester van dit jaar tegenover 66 procent in dezelfde periode van 2020), waren er koude temperaturen in Frankrijk in het eerste semester en was er een stijging van de elektriciteitsprijzen. De omzet ging er tijdens het eerste semester met 13,9 procent op vooruit, tot 31,3 miljard euro.