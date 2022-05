Het Franse energiebedrijf Engie spint goed garen bij de stijgende energieprijzen, blijkt dinsdag uit de kwartaalresultaten. In het eerste kwartaal van 2022 zag Engie zijn omzet met 85 procent stijgen tot 25,6 miljard euro. De bedrijfswinst (ebit) steeg met 74 procent tot 3,53 miljard euro.

Zelf spreekt Engie van een 'zeer sterke operationele prestatie in uitzonderlijke marktomstandigheden'. Het energiebedrijf krikt zijn jaarprognose op. Engie verwacht voor 2022 een ebitda tussen 11,7 miljard euro en 12,7 miljard euro.

Het aandeel van hernieuwbare energie in de bedrijfswinst steeg in het eerste kwartaal van 2022 naar 472 miljoen euro (+ 73 procent), dat van thermische energie steeg tot 531 miljoen euro (+ 92 procent).

Het aandeel van nucleaire energie steeg op jaarbasis van 53 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 tot 583 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Die stijging valt te verklaren door de veel hogere prijzen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door stijgende belastingen, specifiek voor centrales in België, en lagere geproduceerde volumes, aldus Engie.

Zelf spreekt Engie van een 'zeer sterke operationele prestatie in uitzonderlijke marktomstandigheden'. Het energiebedrijf krikt zijn jaarprognose op. Engie verwacht voor 2022 een ebitda tussen 11,7 miljard euro en 12,7 miljard euro. Het aandeel van hernieuwbare energie in de bedrijfswinst steeg in het eerste kwartaal van 2022 naar 472 miljoen euro (+ 73 procent), dat van thermische energie steeg tot 531 miljoen euro (+ 92 procent). Het aandeel van nucleaire energie steeg op jaarbasis van 53 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 tot 583 miljoen euro in het eerste kwartaal van dit jaar. Die stijging valt te verklaren door de veel hogere prijzen, die gedeeltelijk werden gecompenseerd door stijgende belastingen, specifiek voor centrales in België, en lagere geproduceerde volumes, aldus Engie.