De raad van bestuur van de Franse energiereus Engie heeft maandagavond laten weten het bod van het Franse afval- en waterzuiveringsbedrijf Veolia, van 3,4 miljard euro voor 29,9 procent van de aandelen van zijn concurrent Suez, te hebben aanvaard.

'De raad nam nota van alle engamenten die Veolia heeft aangegaan, in het bijzonder het onvoorwaardelijke engagament om geen openbaar vijandig bod uit te brengen na de verwerving van een belang in Suez, en wat beide partijen de laatste dagen omtrent het businessplan hebben besproken', zegt Engie in een communiqué. De Franse staat zegt tegen de verkoop te hebben gestemd. (Belga)

