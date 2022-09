Een joint venture van Engie kreeg meer dan 600.000 euro aan Vlaamse subsidies toegekend. Dat bevestigt het energiebedrijf. De middelen zijn evenwel bestemd voor de klanten van de joint venture: bedrijven die zonnepanelen laten plaatsten.

Engie kreeg 609.497 euro subsidies toegekend voor een groenestroomproject, zo meldden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vrijdag. Dat is opvallend, gezien de miljardenwinst waar het bedrijf op afstevent door de hoge energieprijzen.

Engie bevestigt de cijfers. De subsidies zijn toegekend aan de joint venture Engie Sun4Business, waar het voor 50 procent in participeert. Dat bedrijf plaatst zonnepanelen bij bedrijven. Dat gebeurt via een zogenaamde derde-investeerdersoplossing: Engie Sun4Business zorgt voor de financiering, de plaatsing en het onderhoud. Het bedrijf waar de zonnepanelen komen, neemt op zijn beurt de stroom af. De aangevraagde subsidies zijn evenwel voor de bedrijven bestemd waar de panelen worden geplaatst, aldus een woordvoerster.

'Wij vragen de subsidies aan, maar ze vloeien naar de klanten als korting'. De subsidies - toegekend door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA - waren aangevraagd voor acht zonne-installaties bij bedrijven, aldus nog Engie. Ze werden toegekend via een veilingsysteem op basis van kostenefficiëntie van de voorstellen. Groen zegt evenwel grote vragen te hebben bij de subsidies.

'Terwijl de Vivaldi-regering alles op alles zet om woekerwinsten af te romen, blijkt vandaag dat de regering Jambon het omgekeerde doet en de energiereus zelfs subsidieert', klinkt het bij Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. "Ondertussen blijven miljoenen Vlamingen in de kou staan. Dat is niet uit te leggen'. (

Engie kreeg 609.497 euro subsidies toegekend voor een groenestroomproject, zo meldden De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen vrijdag. Dat is opvallend, gezien de miljardenwinst waar het bedrijf op afstevent door de hoge energieprijzen.Engie bevestigt de cijfers. De subsidies zijn toegekend aan de joint venture Engie Sun4Business, waar het voor 50 procent in participeert. Dat bedrijf plaatst zonnepanelen bij bedrijven. Dat gebeurt via een zogenaamde derde-investeerdersoplossing: Engie Sun4Business zorgt voor de financiering, de plaatsing en het onderhoud. Het bedrijf waar de zonnepanelen komen, neemt op zijn beurt de stroom af. De aangevraagde subsidies zijn evenwel voor de bedrijven bestemd waar de panelen worden geplaatst, aldus een woordvoerster.'Wij vragen de subsidies aan, maar ze vloeien naar de klanten als korting'. De subsidies - toegekend door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap VEKA - waren aangevraagd voor acht zonne-installaties bij bedrijven, aldus nog Engie. Ze werden toegekend via een veilingsysteem op basis van kostenefficiëntie van de voorstellen. Groen zegt evenwel grote vragen te hebben bij de subsidies. 'Terwijl de Vivaldi-regering alles op alles zet om woekerwinsten af te romen, blijkt vandaag dat de regering Jambon het omgekeerde doet en de energiereus zelfs subsidieert', klinkt het bij Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout. "Ondertussen blijven miljoenen Vlamingen in de kou staan. Dat is niet uit te leggen'. (