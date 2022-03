De West-Vlaamse energieleverancier voor bedrijven Elexys wordt door de energieprijzencrisis genoodzaakt om zijn activiteiten als energieleverancier stop te zetten in het Waalse en Brusselse gewest. De noodleverancier zal de energielevering overnemen, meldt Elexys vrijdagochtend in een persbericht. Elexys bedient een 1.800-tal leveringspunten in Wallonië en Brussel.

Elexys werd in 2010 opgericht en specialiseert zich in het leveren van gas en elektriciteit aan bedrijven en industrieën in België.

Het bedrijf ziet zich tot de stopzetting in Wallonië en Brussel genoodzaakt 'door de geopolitieke spanningen, het conflict in Oekraïne en de onzekere gasbevoorrading'. 'De gas- en elektriciteitsprijzen hebben niveaus bereikt die niemand had kunnen voorzien', klinkt het.

Elexys zegt dat de energieleveranciers bovendien extra onder druk worden gezet door verbruikers die moeilijkheden ondervinden om hun rekeningen op tijd te betalen.

De energielevering blijft gewaarborgd. De klanten zullen automatisch verder geleverd worden vanuit de noodleverancier totdat zij een nieuwe leverancier kiezen.

Elexys heeft in België een 2.000-tal klanten. Het bedrijf bedient in Vlaanderen zowat 6.000 punten voor levering van gas en elektriciteit. Voor Wallonië gaat het om 1.400 leveringspunten, voor Brussel om zowat 400.

Elexys werd in 2010 opgericht en specialiseert zich in het leveren van gas en elektriciteit aan bedrijven en industrieën in België. Het bedrijf ziet zich tot de stopzetting in Wallonië en Brussel genoodzaakt 'door de geopolitieke spanningen, het conflict in Oekraïne en de onzekere gasbevoorrading'. 'De gas- en elektriciteitsprijzen hebben niveaus bereikt die niemand had kunnen voorzien', klinkt het. Elexys zegt dat de energieleveranciers bovendien extra onder druk worden gezet door verbruikers die moeilijkheden ondervinden om hun rekeningen op tijd te betalen. De energielevering blijft gewaarborgd. De klanten zullen automatisch verder geleverd worden vanuit de noodleverancier totdat zij een nieuwe leverancier kiezen. Elexys heeft in België een 2.000-tal klanten. Het bedrijf bedient in Vlaanderen zowat 6.000 punten voor levering van gas en elektriciteit. Voor Wallonië gaat het om 1.400 leveringspunten, voor Brussel om zowat 400.