De leverancier van elektriciteit en gas Eneco wil tegen 2035 klimaatneutraal worden. Om dat doel te bereiken wil het energiebedrijf onder meer afstappen van aardgas. Daarvoor rekent het ook op zijn klanten.

Eneco is een Nederlandse groep die daarnaast actief is in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In ons land telt het bedrijf ongeveer een half miljoen klanten, van wie het grootste deel zowel elektriciteit als aardgas afneemt.

De hele groep heeft nu het voornemen om volledig klimaatneutraal te zijn met vijftien jaar vervroegd tot 2035. Niet alleen in de eigen activiteiten, goed voor een miljardeninvestering, maar ook bij de levering van energie aan klanten.

Om dat laatste te verwezenlijken, wil Eneco met name afstappen van aardgas. Zo gaat het uiterlijk tegen 2025 stoppen met de verkoop van gasketels en wil het klanten duurzame alternatieven aanbieden, zoals elektrische of hybride warmtepompen en ketels die klaar zijn voor waterstof. Het bedrijf wil daarbij ook voorzien in "toegankelijke financiering", niet alleen wat bijvoorbeeld warmtepompen, maar ook wat isolatie betreft. Tegen 2035 hoopt Eneco de gaskraan dan uiteindelijk te kunnen dichtdraaien.

Het energiebedrijf beseft wel dat het vooral in België moeilijk zal zijn om consumenten te doen afstappen van aardgas. Ron Wit, de directeur energietransitie bij de Eneco Group, wijst onder meer op de relatief lage belasting die in België wordt geheven op de fossiele brandstof. Hij verwacht van de overheid dan ook maatregelen die het "aantrekkelijk maken om ook in België over te stappen".

Als het uitfaseren van aardgaslevering aan klanten tegen 2035 niet zou lukken, kijkt Wit in de eerste plaats naar groen gas als alternatief. 'Maar als ook dat niet lukt, dan gaan we naar CO2-compensatie kijken.'

Eneco heeft naar eigen zeggen geen schrik dat het ontmoedigen van aardgas klanten zal wegjagen. 'We geloven er rotsvast in dat klanten die voor ons hebben gekozen, bewust hebben gekozen voor groene energie en ook bij ons zullen blijven', maakt Jean-Jacques Delmée, de CEO van Eneco België zich sterk.

Eneco is een Nederlandse groep die daarnaast actief is in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In ons land telt het bedrijf ongeveer een half miljoen klanten, van wie het grootste deel zowel elektriciteit als aardgas afneemt. De hele groep heeft nu het voornemen om volledig klimaatneutraal te zijn met vijftien jaar vervroegd tot 2035. Niet alleen in de eigen activiteiten, goed voor een miljardeninvestering, maar ook bij de levering van energie aan klanten. Om dat laatste te verwezenlijken, wil Eneco met name afstappen van aardgas. Zo gaat het uiterlijk tegen 2025 stoppen met de verkoop van gasketels en wil het klanten duurzame alternatieven aanbieden, zoals elektrische of hybride warmtepompen en ketels die klaar zijn voor waterstof. Het bedrijf wil daarbij ook voorzien in "toegankelijke financiering", niet alleen wat bijvoorbeeld warmtepompen, maar ook wat isolatie betreft. Tegen 2035 hoopt Eneco de gaskraan dan uiteindelijk te kunnen dichtdraaien.Het energiebedrijf beseft wel dat het vooral in België moeilijk zal zijn om consumenten te doen afstappen van aardgas. Ron Wit, de directeur energietransitie bij de Eneco Group, wijst onder meer op de relatief lage belasting die in België wordt geheven op de fossiele brandstof. Hij verwacht van de overheid dan ook maatregelen die het "aantrekkelijk maken om ook in België over te stappen". Als het uitfaseren van aardgaslevering aan klanten tegen 2035 niet zou lukken, kijkt Wit in de eerste plaats naar groen gas als alternatief. 'Maar als ook dat niet lukt, dan gaan we naar CO2-compensatie kijken.'Eneco heeft naar eigen zeggen geen schrik dat het ontmoedigen van aardgas klanten zal wegjagen. 'We geloven er rotsvast in dat klanten die voor ons hebben gekozen, bewust hebben gekozen voor groene energie en ook bij ons zullen blijven', maakt Jean-Jacques Delmée, de CEO van Eneco België zich sterk.