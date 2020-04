In een open brief betreurt energiebedrijf Eneco dat het zijn windmolens moet stilleggen, terwijl de kerncentrales blijven draaien. Concurrent Electrabel, uitbater van kerncentrales, zegt "verbaasd" te zijn over de communicatie.

In een paginagrote open brief in verscheidene kranten aan 'leiders en energie-experten van dit land' klaagt Eneco aan dat het zich verplicht ziet een groot deel van haar windmolens af te schakelen, terwijl het volop waait en terwijl de nucleaire centrales volop draaien. Aanleiding voor de open brief zijn de negatieve prijzen op de groothandelsmarkt voor elektriciteit de voorbije dagen. Veel zon en wind en volop draaiende kerncentrales zorgen voor veel aanbod, terwijl de vraag naar stroom door de coronacrisis fors is gedaald.

De negatieve prijzen zorgen ervoor dat producenten hun productie gaan stilleggen, omdat ze anders geld moeten toesteken. Er is evenwel wrevel in de sector van de hernieuwbare energie omdat Engie Electrabel de kerncentrales volop laat draaien en zo mee voor overaanbod zorgt. De hernieuwbare sector ziet in het fenomeen van de negatieve prijzen het bewijs dat nucleaire energie onvoldoende flexibel is en niet geschikt is om in de toekomst samen met windmolens en zonnepanelen voor elektriciteit te zorgen.

De open brief moet volgens Eneco niet worden beschouwd als een aanval op Electrabel, aldus een woordvoerder. 'Het is geen aanval. We willen niemand met de vinger wijzen. We willen enkel het debat openen', klinkt het. 'Willen we windmolens laten draaien of een kerncentrale aanzetten? '.

Eneco zegt in de brief dat de coronacrisis duidelijk maakt dat weinig flexibele nucleaire productie vandaag voorrang krijgt op groene hernieuwbare energie. Het bedrijf roept op volop in te zetten op hernieuwbare en flexibele energiebronnen.

Engie Electrabel reageert verbaasd

Toch voelt Engie Electrabel zich aangesproken door de brief. In een reactie zegt het verbaasd te zijn over de communicatie. Het bedrijf argumenteert dat het wel degelijk zijn thermische eenheden moduleert, dat het de revisie van de centrales Doel 1 en 2 al heeft herzien, en dat het technisch gezien niet mogelijk is de vier nucleaire centrales die vandaag draaien te moduleren. De markleider wijst er ook op dat de stroomprijzen vandaag worden gevormd op een grotere markt die bestaat uit België en de buurlanden, en dat de doorslaggevende factoren voor de prijsbewegingen de zachte temperaturen, wind, zon en de Duitse kolencentrales zijn.

Concreet diende Eneco 11 van haar offshore-windmolens stil te leggen wegens de negatieve prijzen en het grote verschil tussen vraag en aanbod op de markt, en dat tijdens 6 dagen.

