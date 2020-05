Luchtvaartgigant Emirates zegt dat het zich genoodzaakt ziet om als gevolg van de coronacrisis banen te schrappen. Hoeveel jobs er sneuvelen, maakte de groep echter niet bekend.

Het bedrijf is 'tot de conclusie gekomen dat we helaas afscheid moeten nemen van een paar van de geweldige mensen die met ons hebben samengewerkt', luidt het in een verklaring van de persdienst in Dubai. 'We evalueren de situatie voortdurend en zullen ons moeten aanpassen aan deze overgangsperiode.'

Vorige maand zeiden experts terzake nog dat Emirates wel eens tot ongeveer 30 procent van de banen zou kunnen schrappen. De luchtvaartmaatschappij zou ook overwegen om haar vloot van Airbus SEA380-toestellen vervroegd op pensioen te sturen, luidde het in bepaalde kringen.

De regering in Dubai zei in maart dat het de luchtvaartmaatschappij financieel zou ondersteunen om de impact van de coronapandemie voor een stuk te compenseren. Emirates nam zelf ook al verschillende maatregelen. Zo werden de lonen tijdelijk verlaagd en hield het de meeste passagierstoestellen aan de grond.

