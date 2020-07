EMAsphere ontwikkelde een platform waarmee bedrijven hun bedrijfsstructuur digitaliseren, zodat managers betere beslissingen kunnen nemen. De Waalse scale-up, met een kantoor in Gent, haalt vers kapitaal op bij privé-investeerders en bij fondsen als het Waalse Sambrinvest en het Luxemburgse Dedicated. In oktober haalde het bedrijf ook al 4,5 miljoen euro op.

De crisis lijkt voorlopig geen vat te hebben om het optimisme van de jonge techbedrijven, zeker niet bij EMAsphere. Het groeibedrijf uit Mont-Saint-Guibert, vlak bij de Waals-Brabantse universiteitsstad Louvain-la-Neuve en populair bij techbedrijven, gooit hoge ogen met een saas-platform. Op dat platform biedt het softwarediensten aan die draaien in de cloud. Klanten kunnen er een abonnement op nemen. Het in 2015 opgerichte bedrijf heeft meer dan 8000 klanten, vooral in de Benelux, maar ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Heeft de coronacrisis de kapitaalronde niet bemoeilijkt? "We hebben zelfs meer gekregen dan waar we op hoopten", zegt Didier Vankeerberghen, co-CEO van EMAsphere. "We waren op zoek naar 1,5 miljoen, maar konden meer ophalen. Gezien de onzekerheid die weegt op de economie, is dat een goede zaak." Niet dat het bedrijf, waar 55 mensen werken, om geld verlegen zat. In tegenstelling tot heel wat jonge techbedrijven die dringend geld zoeken, genereert EMAsphere al behoorlijk wat inkomsten. In 2018 bedroeg de omzet 1,8 miljoen euro. Cijfers voor 2019 zijn er nog niet.

Het bedrijf rekent bovendien op een mooie groeicurve, waardoor het zijn cash niet snel ziet verdampen. "Het zakenmodel berust zowel op de recurrente inkomsten uit softwareabonnementen als op dienstverlening", zegt Vankeerberghen. "We zijn maar voor 25 procent afhankelijk van nieuwe contracten voor onze business. Zelfs als het aantal nieuwe klanten met de helft zou verminderen, komt ons bedrijf absoluut niet in de problemen. Tijdens de lockdown hebben we aangetoond dat we zonder probleem kunnen blijven draaien en nieuwe klanten vinden."

Internationaliseren

Het bedrijf biedt managers een dashboard met betrouwbare indicatoren gebaseerd op alle softwaregegevens van het bedrijf over boekhouding, hr, klantenrelaties, enzovoort. EMAsphere wil de 2,5 miljoen euro kapitaal gebruiken om meer te verkopen in het buitenland. Frankrijk is de prioriteit. Het bedrijf heeft daar al een verkoopkantoor met een tiental medewerkers. Daarnaast werkt EMAsphere ook met een partnernetwerk. Partners als PwC en BDO verkopen de software van EMAsphere ook aan hun klanten. Die indirecte verkoop is goed voor 30 procent van de business, maar dat zou kunnen stijgen tot 50 procent.

Met het nieuwe kapitaal wil de kmo ook blijven investeren in productie-innovatie zodat zijn platform beter gekoppeld is aan andere bedrijfssoftware, zoals de CRM-software voor de klantenrelaties en de ERP-software voor de bedrijfsprocessen. Het onderzoek en de ontwikkeling zal goed zijn voor een niet te verwaarlozen deel van de uitgaven. "Evenveel als de commerciële uitgaven," zegt de co-CEO.

Opvallend aan de kapitaalronde van EMAsphere is het bedrag. De meeste jonge techbedrijven halen bij elke nieuwe ronde een groter bedrag op dan de vorige keer. De ronde van 2,5 miljoen is kleiner dan de 4,5 miljoen euro die het bedrijf in oktober ophaalde. Waarom nu minder ophalen? "Onze strategie is niet cash te hebben omwille van de cash", zegt Didier Vankeerberghen. "Wij hebben een mooie groei - de maandelijkse recurrente inkomsten stegen de afgelopen jaar met 90 procent - maar wij willen ons kapitaal niet meer openstellen dan nodig is. Bovendien bevindt ons bedrijf zich in een positie dat we andere vormen van financiering kunnen krijgen, zoals bankleningen."

