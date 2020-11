Els Paesmans en Koen Quaghebeur van Globachem zijn samen de de vijfde genomineerde voor de Manager van het Jaar.

Drie vragen aan Els Paesmans en Koen Quaghebeur

Wat is de impact van corona op uw business?

"Die impact valt goed mee", zegt Koen Quaghebeur. "We hebben tijdelijk enkele problemen gehad met de levering van grondstoffen, maar we hebben goed kunnen doorwerken. We vormen dan ook een essentiële schakel in de voedingsketen. Onze producten zijn gewoon nodig, anders zal er op het einde van de rit te weinig voedsel zijn." Globachem heeft zijn actieve stoffen wel vroeger aangekocht dan in andere jaren. "We hebben daar proactief op ingespeeld, omdat we merkten dat klanten in het voorjaar begonnen te hamsteren", legt Paesmans uit. "Daardoor hadden wij in maart een verschrikkelijk drukke maand."

Welke risico's loopt Globachem?

"Het grootste risico is dat het wetgevende kader continu wijzigt", zegt Paesmans. "De normen die vandaag gelden, gelden morgen niet meer, wat onze sector enorm onder druk zet. Zo lopen we soms het risico dat bepaalde testen opnieuw moeten worden uitgevoerd, waardoor onze innovatie vertraging oploopt. En dat terwijl onze producten nu al behoren tot de meest geteste en gereglementeerde. Alleen wordt dat niet zo gepercipieerd. Je mag zelfs gerust stellen dat de Europese Reach-regelgeving voor chemische producten een lightversie is van de gewasbeschermingsmiddelenwetgeving."

Waar moet Globachem staan binnen vijf à tien jaar?

"We hopen dan - nog altijd als puur familiaal bedrijf - een rist nieuwe probleemoplossende producten gelanceerd te hebben", zegt Paesmans. "We hebben een aantal heel fijne producten in een vergevorderd stadium. Dat geeft energie." Zo heeft Globachem in samenwerking met de KU Leuven een product ontwikkeld tegen een schadelijk fruitvliegje dat door de klimaatverandering in onze contreien is beland, en brengt het volgend jaar een product tegen zonnebrand bij fruit op de markt. "We willen ons standbeeld verdienen, zodat de volgende generatie kan zeggen dat Globachem deze en gene oplossing heeft gebracht voor problemen in de land- en tuinbouw", zegt Quaghebeur. "Een echt hoeft niet, een virtueel standbeeld volstaat", lacht Paesmans.

Wat doet het bedrijf?

Globachem is actief in het ontwikkelen, registreren en vermarkten van hoogkwalitatieve beschermingsmiddelen voor land- en tuinbouwgewassen. Het productengamma houdt de gewassen onder meer vrij van insecten, schimmels of vorstschade, en zorgt voor optimale groei. Het bedrijf uit Sint-Truiden is actief met ruim 1800 producterkenningen of -registraties in meer dan 50 landen. Ongeveer 95 procent van de omzet wordt gerealiseerd via export, vooral binnen de EU, maar ook Afrika, Rusland en Brazilië zijn afzetmarkten.

Het markantste feit van het voorbije jaar

"We hebben belangrijke stappen gezet in internationalisering, innovatie en professionalisering", zegt Paesmans. Globachem stapte in het kapitaal van zijn Russische distributeur, verhoogde zijn participatie in zijn Duitse distributeur, en boort de Braziliaanse markt aan. "Een meerderheid hoeft niet. We noemen het symbolisch onze trouwringen", zegt Quaghebeur. "Met kleine participaties worden we een bevoorrechte partner." Globachem nam ook participaties in de jonge Belgische innovatieve bedrijven BioStrand en Hedera 22, om toegang te krijgen tot nieuwe beloftevolle moleculen. In volle coronatijd werken twee nieuwe softwarepakketten succesvol geïmplementeerd om de professionalisering een boost te geven.

De grootste uitdaging

"Als klein bedrijf nieuwe producten op de markt blijven brengen", zegt Quaghebeur. "Voor ieder product dat erbij komt, hebben we nieuwe mensen nodig", stelt Paesmans. "Toen we in 2012 het bedrijf vanuit ons huis naar onze vestiging verhuisden, waren we met zeven. Nu zijn we trots op ons team van bijna 100 enthousiaste medewerkers van 15 nationaliteiten."

Vandaar de keuze

Twee decennia geleden gestart vanuit hun woonkamer, heeft het echtpaar Els Paesmans en Koen Quaghebeur, dochter en zoon van boeren, Globachem uitgebouwd tot een innovatieve, wendbare en kerngezonde familiale kmo die moeiteloos standhoudt naast de grote gewasbeschermingsmultinationals BASF, Bayer en co. Die kleppers zijn allemaal klant.

Els Paesmans Geboren op 27 september 1967 Studies: bio-ingenieur, postgraduaat bedrijfskunde aan de KU Leuven 1991-2001: fruitteeltconsulent bij de Boerenbond Vanaf 2000: gedelegeerd bestuurder Globachem Koen Quaghebeur Geboren op 7 september 1967 Studies: bio-ingenieur, postgraduaat bedrijfskunde aan de KU Leuven 1991-2000: Aveve Vanaf 2000: gedelegeerd bestuurder Globachem Omzet 2019: 165 miljoen euro Nettowinstmarge: 12% Werknemers: bijna 100

