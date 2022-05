De Amerikaanse miljardair Elon Musk heeft zijn directe inbreng en die van zijn investeerders in de overname van Twitter verhoogd naar 33,5 miljard dollar (31,3 miljard euro). Zo daalt het bedrag dat de miljardair leent van banken.

Dat blijkt uit een document dat woensdag bij de Amerikaanse beurstoezichthouder Securities and Exchange Commission (SEC) is ingediend.

Musk, medeoprichter en CEO van elektrische autofabrikant Tesla, had aanvankelijk voor 25,5 miljard dollar aan leningen afgesloten, maar heeft dat bedrag verlaagd naar dertien miljard dollar. Hij wil dan toch geen leningen afsluiten die gedekt zijn door zijn Tesla-aandelen.

De overname van Twitter zal in totaal 44 miljard dollar (41,1 miljard euro) kosten.

