Teslabaas Elon Musk zegt op Twitter dit jaar 11 miljard dollar (circa 9,8 miljard euro) aan belasting te zullen betalen.

'Voor wie zich dat afvraagt', schrijft Musk, 'ik zal dit jaar meer dan 11 miljard dollar aan belastingen betalen'

Het zou gaan om een van de hoogste betalingen die ooit aan de Amerikaanse belastingdienst gedaan is.

Het bedrag komt in de buurt van wat Musk volgens berekeningen van het Amerikaanse persbureau Bloomberg schuldig zou zijn als hij al zijn aandelenopties die volgend jaar verlopen zou verzilveren.

Musk heeft de laatste paar weken voor zowat 14 miljard dollar aan Tesla-aandelen verkocht, waarmee hij de hoge aanslag zou kunnen betalen.

For those wondering, I will pay over $11 billion in taxes this year — Elon Musk (@elonmusk) December 20, 2021

Eerder deze week had Time Magazine Musk tot persoon van het jaar uitgeroepen, waarna de Democratische senator Elizabeth Warren hem had opgeroepen zijn belastingen te betalen.

Afgelopen zomer berichtte het onderzoeksplatform ProPublica op basis van gelekte belastingdocumenten dat Musk door middel van legale belastingontwijking over het jaar 2018 geen federale inkomstenbelasting had betaald. Musk is de rijkste persoon ter wereld. Tesla heeft een marktwaarde van ongeveer 1.000 miljard dollar.

